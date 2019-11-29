Palmira’nın onarımı için yeni anlaşma

Yapılan anlaşmada, IŞİD tarafından iki kez işgal edilen ve yağmalanan antik şehir Palmira’da harap olmuş anıtların ve eserlerin yeniden restore edilmesi konusunda adımlar atıldı. Hyperallergic’te yer alan habere göre Hermitage Museum direkötürü Mikhail Petrovsky, “Anlaşmanın bir kısmı çoktan uygulandı. Hatta benzersiz bir 3D model oluşturuldu” dedi. Petrovsky, Suriyeli restorasyon uzmanlarının, Rus uzmanlarla çalışabilmeleri için Hermitage Müzesi’ndeki rezidansa davet edileceklerini söyledi.



