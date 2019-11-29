29.11.2019 - 07:50 | | l KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Palmira’nın onarımı için yeni anlaşma
Saint Petersburg’daki Hermitage Museum, geçen pazartesi günü UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Palmira Antik Kenti’ndeki zarar görmüş tarihi yerleri restore etmek için the Suriye Müzesi ve Antikalar Kurulu ile bir anlaşma imzaladıklarını açıkladı.
Yapılan anlaşmada, IŞİD tarafından iki kez işgal edilen ve yağmalanan antik şehir Palmira’da harap olmuş anıtların ve eserlerin yeniden restore edilmesi konusunda adımlar atıldı. Hyperallergic’te yer alan habere göre Hermitage Museum direkötürü Mikhail Petrovsky, “Anlaşmanın bir kısmı çoktan uygulandı. Hatta benzersiz bir 3D model oluşturuldu” dedi. Petrovsky, Suriyeli restorasyon uzmanlarının, Rus uzmanlarla çalışabilmeleri için Hermitage Müzesi’ndeki rezidansa davet edileceklerini söyledi.