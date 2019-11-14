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14.11.2019 - 14:11 |

Patrice Baumel RX İstanbul'da

16 Kasım Cumartesi gecesi “yetişkinler için tekno” mottosunu prodüksiyonlarına ve setlerine işleyen Alman prodüktör ve DJ Patrice Bäumel RX Istanbul kabininde yerini alıyor!

Patrice Baumel RX İstanbul'da

RX İstanbul  underground kültürle harmanlanarak yenilenen iç mekan tasarımı, dünyanın en iyi ses sistemi Funktion One ve eşsiz ışık sistemi ile katılımcılara şehrin merkezinde kaliteli müzik ve dans deneyimi sunuyor.

16 Kasım Cumartesi gecesi RX Istanbul kabininde ‘yetişkinler için tekno’ mottosunu prodüksiyonlarına ve setlerine işleyen Alman prodüktör ve DJ Patrice Bäumel yerini alıyor!

Patrice Baumel RX İstanbulda

2017’de Afterlife plak şirketinden çıkardığı Glutes adlı EP ile techno sahnesinde basamak atlayan, BBC1 Radio Essential Mix programıyla müzigğini geniş kitlelere duyuran Alman prodüktör ve DJ Patrice Bäumel, güçlü setiyle 16 Kasım Cumartesi gecesi RX kabinine misafir oluyor.
Sao Paulo’daki Red Bull Music Academy’de aldıgğı eğitimden sonra emin adımlarla techno sahnesinde ilerleyen Bäumel; Kompakt, Crosstown Rebels ve Anjunadeep’ten çıkardığı parçaları ile dinleyiciyi büyülüyor.
Sabahın ilk ışıklarına kadar dansın durmadan devam edeceği geceyi
Procombo ve Stefan Addo hareketlendirmeye başlayacak. 

14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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