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26.11.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Pera’da caz masalı devam ediyor

Gedik Sanat geçen sezon “Masal” albümüyle Ece Göksu‘nun konuk olduğu “Pera’da Caz” konser serisine bu yıl da devam ediyor.

Pera’da caz masalı devam ediyor

Ekip, Stanpolites Project ve klasik kemençe sanatçısı Furkan Bilgi’yi Demirören İstiklal Social İstanbul Sahnesi’nde 24 Aralık akşamı ağırlıyor.

Farklı ülkelerden gelen ve yolları İstanbul’da kesişen Evrim Demirel, Andreas Metzler ve Riccardo Marenghi; Stanpolites’ Project’te tıpkı yaşadıkları şehir gibi güçlü, enerjik ve aynı zamanda dokunaklı; eklektik bir tını üretmeyi amaçlıyor.

Grubun piyanisti Evrim Demirel Türkiye’nin tanınan genç kuşak bestecilerinden. Batılı olmayan çalgıları yapıtlarında kullanan öncü firgürlerden olan Demirel, kimilerinin “postmodern” olarak tanımlayabileceği çeşitli unsurları ve stilleri alıntılayan bir besteci. Aynı zamanda bir caz piyanisti olan Demirel farklı disiplinleri kendi müzik fikri içinde eserlerine yansıtıyor. Uluslararası müzik kariyerine sahip Alman kontrbasçı Andreas Metzler ve İtalyan Riccardo Marenghi’yle birlikte oluşturdukları Stanpolites Project, Demirel’in ve Metzler’in özgün kompozisyonlarını çağdaş bir bakış açısıyla yorumluyor.

İstanbul’un çok kültürlü yapısının yansımaları Stanpolites Project’te bir sentez olarak değil, daha çok entelektüel bir sızıntı olarak gün yüzüne çıkarıyor.
24 Aralık’taki Pera’da Caz konseri kapsamında ekip, kemençe sanatçısı Furkan Bilgi ile birlikte birçok eser seslendirecek. 

25 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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