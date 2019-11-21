Polisiyenin kalbi Pera Palace’ta

Kara Hafta Festivali, polisiye edebiyat ile ilgili çeşitli kültürel şehir aktivitelerini birleştiren ve dünyanın farklı şehirlerinde benzer isimlerle kutlanan bir etkinlik. Barcelona ve Buenos Aires şehirlerinde de “Novela Negra” adıyla kutlanan festival, Türkiye’de ilk kez 2015 yılında düzenlenmeye başlandı. Festival, ilk yılında edebiyat dünyasında “polisiyenin kraliçesi” olarak adlandırılan Agatha Christie’yi anmıştı. Sonraki yıllarda ise festival, polisiyenin diğer önemli yazarları Georges Simenon, Ian Fleming ve Mike Hammer’ın şerefine düzenlendi.



Bu yıl 5’inci düzenlenecek Kara Hafta İstanbul Festivali, DenizBank iş birliği ve Storytel desteğiyle 22-23 Kasım tarihlerinde polisiyeseverleri ve yazarları bir araya getirecek. Festivalin bu yılki teması ise yönetmen Sir Alfred Hitchcock. Festivalin önceki yıllarda tema olarak belirlediği kişilere baktığınızda hepsinin birer polisiye yazarıydı. Neden bu yıl bir yönetmen seçtiklerini ise Pera Palace Hotel Jumeirah’nın Pazarlama ve iletişim Müdürü Can Erol’a sorduk. Erol, Hitchcock’un seçilme nedenini, yönetmenin yolunun bir dönem Pera Palace’tan geçmesi ve eserlerinin fazlasıyla polisiye unsurlar barındırmasından dolayı olduğunu söyledi.



Yeni polisiye yazar adayları



Kara Hafta İstanbul Festivali, 5’inci yılına özel olarak seçici kurulunda Elçin Poyrazlar, Ahmet Ümit, Ayşe Erbulak ve Adnan Özer’in yer aldığı öykü yarışması da düzenledi. Yarışmanın sonuçları ise festivalden bir gün önce açıklanacak. Yarışmada ödüllendirilecek 9 öykü, Vapur Kitap Yayınları tarafından kitaplaştırılacak.



Festivale kimler gelecek?



Festivale Arne Dahl, Petros Markaris, Teresa Solana’nın aralarında olduğu polisiye alanında uluslararası üne sahip yazarların yanı sıra Ahmet Ümit, Elçin Poyrazlar, Algan Sezgintüredi’nin aralarında olduğu önemli Türk yazarları ve Türkiye Polisiye Yazarlar Birliği de katılacak. Festivalin komitesinde ise Doğan Hızlan, Ahmet Ümit, Adnan Özer ve Metin Celal de yer alacak.