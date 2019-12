Rap 2019'a damgasını vurdu

2019 yılının dünya genelinde en çok dinlenen sanatçısı rap dünyasından geldi ve Post Malone, Spotify’da yılın sanatçısı olarak zirveye yerleşti

Ezhel, geçen seneki yerini koruyarak, Türkiye’de 2019 yılının en çok dinlenen sanatçısı olurken, yılın şarkısı da yine Ezhel’den geldi. “Felaket” 2019’da Spotify’da en çok dinlenen şarkı olarak zirvedeki yerini aldı

Billie Eilish’in "When We All Fall Aslpee, Where Do We Go" albümü Spotify’da dünya genelinde 2019 yılının en çok dinlenen albümü oldu

Türkiye’de yılın albümü yine bir rap sanatçısından geldi, Ben Fero’nun Orman Kanunları albümü Türkiye’de 2019 yılının en çok dinlenen albümü olarak birinci sırada yer aldı.

2019 Özeti (Wrapped) verilerine göre Post Malone, Spotify’da dünya genelinde en çok dinlenen sanatçı oldu. 6,5 milyar dinlenme ile rapçi, şarkıcı/söz yazarı Post Malone ilk kez, Spotify 2019 Özeti listesinde zirveye yükseldi. Bu yükseliş, sanatçının aynı zamanda Spotify’da dünya genelinde en çok dinlenen ikinci albüm olan son çalışması Hollywood’s Bleeding’in yayınlanmasından 12 hafta sonraya tekabül ediyor.

Türkiye TOP 5’te üstünlük rap müziğin!

Türkiye’nin 2019 yılında en çok dinlenen sanatçılar listesinin zirvesinde globalde olduğu gibi yine bir rap sanatçısı var. Ezhel geçen sene olduğu gibi 2019 yılında da herkesi geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Türkiye’de zirvenin ilk 3 koltuğunu yine rap sanatçıları doldurdu. Ezhel’i sırasıyla Ben Fero ve Sagopa Kajmer takip etti. Listenin 4’üncü sırasında popun kraliçesi Sezen Aksu Top 5 listesindeki tek kadın olarak öne çıkarken, sevilen indie rock grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz beşinci sırada yer aldı. Türkiye’de en çok dinlenen TOP 5 Erkek sanatçılara baktığımızda rap, en çok dinlenen TOP 5 kadın sanatçılara baktığımızda ise pop üstünlüğü ortaya çıktı. Listeyi daha da genişletirsek, en çok dinlenen TOP 10 Sanatçı listesinin 9’u lokal sanatçılardan oluşurken, listedeki tek yabancı sanatçı ise 6’ıncı sırada bulunan Billie Eilish oldu.

Kadın sanatçılar 2019 yılında Spotify’da oldukça güçlü bir seneyi geride bıraktı. Öyle ki, Billie Eilish ve Ariana Grande, dünya genelinde Spotify’da 2019 yılının en çok dinlenen ikinci ve üçüncü sanatçıları oldu. Yılın en çok dinlenen ikinci sanatçısı, 17 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı Billie Eilish, 2019 yılında taşları yerinden oynatan bir yıl yaşadı. Billie Eilish, sadece bu sene 6 milyarın üzerinde dinlenme başarısı elde. Böylece Spotify 2019 Özeti listesinde ilk kez bir kadın sanatçının albümü zirvede yer aldı. Oldukça popüler olan albümü thank u, next’i Şubat ayında yayınlanan Ariana Grande, dünya genelinde 2019 yılının en çok dinlenen sanatçılar listesinde üçüncü sıraya yerleşti.

2019 yılının dünya genelinde en çok dinlenen şarkısı, tüm yazı sallayan bir çiftten geldi: Shawn Mendes ve Camilla Cabello’nun “Señorita” adlı şarkıları, 1 milyar dinlenme ile yılın en çok dinlenen şarkısı olurken, Eilish’in hit şarkısı“bad guy” ise 990 milyon dinlenme ile listenin ikinci sırasında yer aldı. Malone’nun, Spider-man: Into the Spider-Verse’te Swae Lee ile ortak çalışması “Sunflower”, 2019 yılının en çok dinlenen üçüncü şarkısı olurken, Ariana Grande’nin “7 rings”i ise yılın en çok dinlenen 4’üncü şarkısı olarak listedeki yerini aldı. 2019 yılının TOP 5 Şarkı listesinin son sırasına iseLil Nas X ve Billy Ray Cyrus’un Old Town Road - Remix” çalışması yerleşti.

Türkiye’de en çok dinlenen şarkılarda fark atan rap üstünlüğü!

Türkiye’de en çok dinlenen TOP 5 şarkı listesinin zirvesinde Ezhel’in Felaket şarkısı yer aldı. Ezhel’in sevilen şarkısını, Norm Ender’den Mekanın Sahibi, Ben Fero’dan Biladerim İçin, Ufuk Beydemir’den Ay Tenli Kadın ve Reynmen’in Ela şarkıları takip etti. TOP 10 şarkı listesinde baktığımızda 10 şarkıdan 8’i rap dünyasından gelirken, listenin 4’üncü sırasında bulunan Ufuk Beydemir’in Ay Tenli Kadın ve 10’uncu sırasında yer alan Feride Hilal Akın’ın Yok Yok şarkıları, rap müzikten farklı olarak pop türünde listeye giren iki şarkı olarak öne çıktı.

Spotify 2019 Özeti (Wrapped) GLOBAL Top Listeler:

En Çok Dinlenen Sanatçılar:

Post Malone

Billie Eilish

Ariana Grande

Ed Sheeran

Bad Bunny

En Çok Dinlenen Albümler:

WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? - Billie Eilish

Hollywood’s Bleeding - Post Malone

thank u, next - Ariana Grande

No.6 Collaborations Project - Ed Sheeran

Shawn Mendes - Shawn Mendes

En Çok Dinlenen Şarkılar:

“Señorita” - Camila Cabello, Shawn Mendes

“bad guy” - Billie Eilish

“Sunflower” - Post Malone, Swae Lee

“7 Rings” - Ariana Grande

“Old Town Road - Remix” - Lil Nas X, Billy Ray Cyrus

En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:

Billie Eilish

Ariana Grande

Taylor Swift

Camila Cabello

Halsey

En Çok Dinlenen Erkek Sanatçılar:

Post Malone

Ed Sheeran

Bad Bunny

Khalid

J Balvin

En Çok Dinlenen Podcast’ler:

The Joe Budden Podcast with Rory & Mal

My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark

Gemischtes Hack

Fest & Flauschig

The Misfits Podcast

Spotify 2019 Özeti (Wrapped) TÜRKİYE Top Listeler:

En Çok Dinlenen Sanatçılar:

Ezhel

Ben Fero

Sagopa Kajmer

Sezen Aksu

Yüzyüzeyken Konuşuruz

En Çok Dinlenen Albümler:

ORMAN KANUNLARI

Müptezhel

WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

Akustik Travma

Sevda Gibi

En Çok Dinlenen Şarkılar:

Felaket

Mekanın Sahibi

Biladerim İçin

Ay Tenli Kadın

Ela

En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:

Sezen Aksu

Billie Eilish

Ariana Grande

Sıla

Sertab Erener

En Çok Dinlenen Erkek Sanatçılar:

Ezhel

Ben Fero

Sagopa Kajmer

Ceza

Şehinşah

En Çok Dinlenen Podcast’ler:

Science Vs

The Joe Budden Podcast with Rory & Mal

Mythology

Serial Killers

5. Fest & Flauschig