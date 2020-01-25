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25.01.2020 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Restore edilen film 39. İstanbul Film Festivalinde ‘Asiye Nasıl Kurtulur?’

İstanbul Film Festivali, Zurich Sigorta işbirliğiyle Türk sinemasının en önemli yapıtlarını yeniden sinemaya kazandırmaya devam ediyor.

Restore edilen film 39. İstanbul Film Festivalinde ‘Asiye Nasıl Kurtulur?’

Bu yıl festivalin Sinema Onur Ödülü’nü alacak olan Hümeyra’nın rol aldığı, Atıf Yılmaz’ın yönettiği 1987 yapımı “Asiye Nasıl Kurtulur”, Atlas Post Production tarafından restore ediliyor. Film, İKSV tarafından 10-21 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 39. İstanbul Film Festivali’nin “Dünden Bugüne Türk Klasikleri” bölümü kapsamında, yenilenmiş kopyasıyla beyazperdede izleyiciyle buluşacak. Sinema Onur Ödülü sahibi Barış Pirhasan’ın Vasıf Öngören’in özgün oyunundan senaryolaştırdığı, sinemamızda kadın temsiline büyük katkılarda bulunan usta yönetmen Atıf Yılmaz’ın çektiği “Asiye Nasıl Kurtulur”, seks işçiliği yapan ve “kendini kurtaran” Asiye adlı bir kadının hayat hikâyesine odaklanıyor. Film, sisteme karşı durmakla sisteme uymak arasındaki çelişkiyi, sınıf ve cinsiyet eşitsizliğini, para ve erkek-merkezli düzenin kadın bedeni sömürüsünü işliyor. Filmde Asiye rolünü ise Sinema Onur Ödülü sahibi Müjde Ar oynuyor.

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