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24.12.2019 - 13:17 |

Sabancı Vakfı Hibe başvuruları başlıyor

Sabancı Vakfı 2020 Hibe Programı başvuruları 2 Ocak 2020'de başlayacak.

Sabancı Vakfı Hibe başvuruları başlıyor

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, sivil toplum kuruluşlarının "Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi", "Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması" ve "Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi" alanlarındaki projelerinin destekleneceği Hibe Programı için online başvurular, 2 Ocak-10 Şubat 2020'de yapılacak.

Kadın, genç ve engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olmalarını hedefleyen Sabancı Vakfı, bireylerin toplumsal hayata katılımlarında maruz kaldıkları ayrımcılıkla mücadele eden ve eğitim yoluyla güçlenmelerine katkıda bulunan projeleri bekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Sabancı Vakfı'nın, Hibe Programı'nı sivil toplumun güçlenmesine ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle hayata geçirdiğini belirtti.

 

Projelere 250 bin TL'ye kadar destek

2020 yılı Hibe Programı'na başvuracak projelere 50 bin TL ila 250 bin TL arasında hibe desteği sağlanacak ve toplam 1,5 milyon TL destek verilecek.

Sabancı Vakfı Hibe başvuruları başlıyor

Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
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