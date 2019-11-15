Salon'un Aralık programı açıklandı

Piyanist, besteci ve müzisyen Hania Rani, 6 Aralık’ta zarif olduğu kadar güçlü bir piyano gecesi için Salon’a konuk olacak. Jae Matthews ve Augustus Muller ikilisinin karanlığa hayat ve ses verdiği ABD’li post-punk etkileşimli synth-pop grubu Boy Harsher, Birlikte Güzel’in desteğiyle 7 Aralık’ta müzikseverlerle Salon’da buluşacak.

Elektronik müzikle tutku dolu ilişkisini, dinamik synth-pop’unun her notasında, ağzından çıkan her sözcükte hissettiren Hollanda doğumlu Thomas Azier, Birlikte Güzel’in desteğiyle 13 Aralık akşamı Salon’a konuk oluyor. Türk müzik sahnesinin içten sesiyle hayatlara dokunan ismi Kalben, 14 Aralık’ta yeniden Salon’da. İstanbul müzik sahnesinde progresif rock’ın zirve ekibi Nekropsi, 20-21 Aralık’ta, yine iki gece üst üste Salon’da sahne alacak.