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15.11.2019 - 16:28 |

Salon'un Aralık programı açıklandı

Salon’da Aralık ayı İstanbul merkezli bağımsız plak şirketi Shalgam Records’un yeni etkinlik serisi Shalgam Records Selects ile başlayacak. Etkinlik kapsamında Tj. Porter, Can Tan, Jakuzi Akustik ve Guguou, 5 Aralık Salon’da olacak.

Salon'un Aralık programı açıklandı

Piyanist, besteci ve müzisyen Hania Rani, 6 Aralık’ta zarif olduğu kadar güçlü bir piyano gecesi için Salon’a konuk olacak. Jae Matthews ve Augustus Muller ikilisinin karanlığa hayat ve ses verdiği ABD’li post-punk etkileşimli synth-pop grubu Boy Harsher, Birlikte Güzel’in desteğiyle 7 Aralık’ta müzikseverlerle Salon’da buluşacak.

Salonun Aralık programı açıklandı

Elektronik müzikle tutku dolu ilişkisini, dinamik synth-pop’unun her notasında, ağzından çıkan her sözcükte hissettiren Hollanda doğumlu Thomas Azier, Birlikte Güzel’in desteğiyle 13 Aralık akşamı Salon’a konuk oluyor. Türk müzik sahnesinin içten sesiyle hayatlara dokunan ismi Kalben, 14 Aralık’ta yeniden Salon’da. İstanbul müzik sahnesinde progresif rock’ın zirve ekibi Nekropsi, 20-21 Aralık’ta, yine iki gece üst üste Salon’da sahne alacak. 

14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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