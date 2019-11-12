SALT'Ta Jasmin İhraç gösterimi

“Daimî Değişimler, Sessiz Tanıklar, İstanbul’da oradan oraya akıp giderken şehirdeki değişimlere; eski yapıların, yeşil alanların gözden kayboluşuna, yerinden edilen insanlara ve direnişlerine bakışını çeviren bir hikâye. Ne var ki, bütün bu dönüşümlerin hakiki tanığı, kimisi 700 yılı devirmiş ağaçlar; olup biten karşısında sessiz gibi görünen seyirciler. Ben dansım aracılığıyla söz konusu süreçlerin bir araya gelip belirginleştiği noktaları birbirine bağlamaya çalışıyorum.”

Berlin’de yaşayan ve 2018’de Kunststiftung NRW (Atelier Galata) ve Tarabya Kültür Akademisi’nden aldığı misafir sanatçı programı burslarıyla İstanbul’a gelen

koreograf ve dansçı Jasmin İhraç’ın performatif filmi Daimî Değişimler, Sessiz Tanıklar (2019) ilk kez SALT Beyoğlu’nda sunulacak. Gösterimin ardından İhraç, üretimleri, İstanbul izlenimleri ve işin oluşumuna dair izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

17 dakikalık Daimî Değişimler, Sessiz Tanıklar’ın (Türkçe; İngilizce altyazılı) gösterimi ve soru-cevap oturumu (Türkçe) herkesin katılımına açık ve ücretsizdir. Bu program, Tarabya Kültür Akademisi ve Goethe-Institut İstanbul iş birliğiyle gerçekleştirilmektedir.

Daimî Değişimler, Sessiz Tanıklar (2019)

Konsept/Koreografi/Dans: Jasmin İhraç

Parkur: Berkay Yunus Kaplan

Kamera: Neslihan Siligür, Yusuf Emre Yalçın

Ses: Erkal Taşkın, Dominik Avenwedde

Kurgu: Adam Wakeling, Can Eskinazi

Katkı: Gizem Nalbant, Bülent Nalbant, Sulukule Ekibi, Çiğdem Şahin

Müzik: Cymin Samawatie, Ignaz Schick ve Martin Tetréault, Angelika Niescier