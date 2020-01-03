03.01.2020 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Sanat dolu bir yıl için
Her yıl çıkan Hahnemühle takviminin 2020 için hazırlanan versiyonu yayımlandı.
Fotoğrafçılığın önemli isimlerinden Sedat Pakay’ın 13 fotoğrafından oluşan ve Art Boya tarafından basılan takvimde, dünyanın önemli fotoğrafçı, edebiyatçı, ressam, yazar ve oyuncularının fotoğrafları yer alıyor. Sedat Pakay’ın imzasını taşıyan takvimde Jane Alexander, Andy Warhol, Mark Rothko, Doris Lessing, Ara Güler ve Aliye Berger’in fotoğrafları yer alıyor. Yayın koordinatörlüğünü Tahsin Aydoğmuş’un yaptığı takvim 1050 adet basıldı.