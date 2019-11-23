Sanat eseri içinde bir gece

Misafirlerin bir gece için rezervasyon yapabildiği ve sanat üzerine tasarlanan gerçek otel odası, Hopper’ın 1965’te yaptığı “Western Motel”den esinlenerek gerçekleştirildi. Oda, sergiyle beraber ziyaretçileriyle buluştu. 23 Şubat 2020’ye kadar sürecek sergide, sanatçının 60 eseri yer alacak. Hopper’ın eserinden tasarlanan butik otelde konaklamak isteyenler, küratör tarafından düzenlenen rehberli tur, Amuse restoranında akşam yemeği, serginin kataloğunun kopyası gibi seçeneklere sahip 4 paketten birini 150 ile 500 dolar arasında değişen fiyatlara seçebilecek. Ziyaretçiler müzenin internet sitesine girerek rezervasyon yaptırabiliyor.