"Sanatçılarımız sadece profesyonel değil mükemmel insan da olmalılar"

İhsan Dindar - milliyet.com.tr

Pek çok ödül kazandınız. Bu başarınızı neye bağlıyorsunuz?

İzleyicilerimize çok saygı duyuyoruz ve onlar için tüm profesyonelliğimizi sahneye koyuyoruz. Bunu dürüstlük, tutku ve özveriyle yapıyoruz. Bu sadece sanatçılarımızın başarısı değil, sahnenin arkasındaki yüksek vasıflı profesyonellerinden oluşan bir ekibimiz var. Genel müdürümüz Pierina Asti-Schulz, Harvard üniversitesinden yüksek lisans derecesi olan biri. Teknisyenlerimiz kendilerini tango türüne ve diğer yapım türlerine adanmıştır. Sanatçılarımız sadece mükemmel profesyoneller değil aynı zamanda da mükemmel insanlar olmalı. Tek olduğumuz sahneye yansıması ve izleyicinin algıladığı şey olduğuna kesinlikle inanıyorum.

Gösterilerinize doğaçlama unsurlar da ekliyor musunuz?

Evet, üstelik bu, çok da beğeni alıyor. Aynı zamanda bizi izleyiciyle daha fazla yakınlaştırıyor. Onları bu doğaçlamanın bir parçası haline de getiriyoruz.

Peki bu gösteri esnasında yanlış bir adım, yanlış bir hareket yaptığınızda sonrasında nasıl toparlıyorsunuz?

Bu durumlar elbette yaşandı. Ancak profesyonel ekibimiz bu durumun genellikle izleyici tarafından fark edilmesinin önüne geçiyor.





Tango bir nevi aşkın yansıması. Siz bu büyülü dansı nasıl tanımıyorsunuz?

Tango pek çok şeydir. Şarkılardaki sözleri dinlediğinizde sizin ya da yakınınızdaki birinin yaşantısına dair bir şeyler barındırdığını görürsünüz. Bu çok güzel bir şeydir zira o an aynısını sahnede de görürsünüz. Aşk, ihanet, hayal kırıklığı, gözyaşı, melankoli, heyecan. Dans eden çiftte bunun yanı sıra tutku, hassasiyet ve ortak hareket etmeyi görürsünüz.

Peki ya danstaki partner? Onda hangi özellikler olmalı?

Dans çiftlerimizin birçoğu gerçek hayattaki çiftlerdir, çünkü sahnede gördüğünüz her şey gerçektir. Herhangi bir kısıtlama olmadan duygusallıklarını ve tutkularını ortaya koyabilirler. Dur durak bilmeden çalışan ve yeni trendleri takip eden bir ekibiz.

ihsan.dindar@milliyet.com.tr