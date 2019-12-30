Åžebnem Ferah'tan dev konser

1996â€™da yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± ilk albÃ¼mÃ¼ KadÄ±nâ€™dan bu yana sÃ¶z yazarÄ±, besteci ve yorumcu kimliÄŸi ile TÃ¼rk mÃ¼zik tarihinde Ã¶nemli bir yer edinen Åžebnem Ferah, enerjisi ve ÅŸarkÄ±larÄ±yla 11 Ocak Cumartesi BostancÄ± GÃ¶steri Merkezi'nde hayranlarÄ± ile buluÅŸmaya hazÄ±rlanÄ±yor.Â

KadÄ±nâ€™dan, son albÃ¼mÃ¼ Parmak Ä°ziâ€™ne uzanan kariyerinin en vurucu ÅŸarkÄ±larÄ±yla dinleyicisi karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmaya hazÄ±rlanan Åžebnem Ferah, sahnede yarattÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel atmosferle BostancÄ±â€™da yine hafÄ±zalardan silinmeyecek bir konsere imza atacak.

Åžebnem Ferahâ€™a sahnede yÄ±llardÄ±r yanÄ±ndan ayÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± yol arkadaÅŸlarÄ± OzanTÃ¼gen (klavyeler), Buket Doran (bas gitar), Aykan Ä°lkan (davul), BarÄ±ÅŸ Manisa (gitar), Kerem Ã–zyeÄŸen (gitar), Serdar BarÃ§Ä±n (flÃ¼t) ve Ceren AkyÄ±ldÄ±z (vokal) eÅŸlik edecek.

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