“Sen Yabancı Değilsin” bu hafta raflarda

İçinde 14 öykünün yer aldığı “Sen Yabancı Değilsin”, yazarın gerçekle düşü iç içe geçirip, okuyucusunu ‘sarsmaya’ söz vermişçesine kaleme aldığı öykülerden oluşuyor. Editörünün, “Okudukça içinde debelendiğimiz şeyin apaçık bir hastalık olduğunu fark etmemizi sağlayan, çarpıcı ve akıl çelici öykülerle ilmek ilmek örülmüş” dediği “Sen Yabancı Değilsin” merhabasını M.Ö. yıllarından yaşamış, Romalı ünlü komedya ozanı Terentius’un “İnsanım, insana dair hiçbir şey bana yabancı değil,” cümlesiyle veriyor.

Kapak Arkası:

“Ay yeryüzüne öyle yakın görünüyor ki. Işığı tedirginliklerin üzerini örtüyor. Sonunda insan olduğumuzu, küçüklüğümüzü, kırılganlığımızı hatırlatıyor. Sadece karanlıklarda sakladıklarımızı değil, yanıtlarla birlikte soruları da önemsiz kılıyor. Uzaktan rüzgâr çanımın sesini duyuyorum. Günün sınırını çiziyor. Artık uyku vaktinin geldiğini söylüyor ya da ben öyle anlıyorum.”

Yazar Hakkında:

Feryal Tilmaç, Adana’da doğdu. Adana Anadolu Lisesi’ni ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünü bitirdi. Öyküleri, denemeleri, çevirileri çeşitli dergi, gazete ve dijital platformlarda yayınlandı. “Trilobis” adlı öyküsü 2006 Altkitap Öykü Ödülü’ne değer görüldü. “Mevt Tek Hecelik Uyku” yazarın 2007’de Okuyan Us Yayınevi tarafından yayınlanan ilk öykü kitabı. Öyküleri yurtiçi ve yurtdışında çeşitli antolojilerde yer aldı. İkinci öykü kitabı “Aradım Yaz Dediniz” 2009 Sait Faik Hikâye Armağanı’na değer görüldü. Esneyen Adam adlı öykü kitabı 2013’te YKY tarafından yayınlandı. Yazar 2008’den bu yana çeşitli kurum ve kuruluşlarda yazı ve okuma atölyeleri yürütmekte.