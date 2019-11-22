Serhan Kansu okurlarıyla buluşuyor

Yayınevi’nin İstanbul Ofisi’ndeki salonunda düzenlenecek “Karınca Kadar Büyük Fil Kadar Küçük” adlı etkinlikte düşünme üzerine düşünülecek, hayata dair konulara felsefeden, kuantumdan, mantıktan ve ‘saçma’dan faydalanılarak farklı bakış açıları getirilecek ve düşünme yollarının yazarlığa katkısı üzerine konuşulacak. Kontenjan sınırı olan etkinlik 26 Kasım 2019 Salı günü saat 19.00’da Elma Yayınevi’nin İstanbul Kadıköy’de bulunan ofisinde gerçekleşecek. Yetişkinler için ve ücretsiz olacak etkinliğe katılım için bahar@elmayayinevi.com adresine e-posta göndermek gerekiyor.