22.11.2019 - 14:14 |
Serhan Kansu okurlarıyla buluşuyor
Elma Yayınevi sınırsız düşünmek, felsefe ve yaratıcı yazarlık konuları üzerine gerçekleşecek etkinliği için Sırtımdaki Okyanus, Kartal Kız ve Aşkozof adlı kitaplarıyla tanınan yazar Serhan Kansu’yu ağırlıyor.
Yayınevi’nin İstanbul Ofisi’ndeki salonunda düzenlenecek “Karınca Kadar Büyük Fil Kadar Küçük” adlı etkinlikte düşünme üzerine düşünülecek, hayata dair konulara felsefeden, kuantumdan, mantıktan ve ‘saçma’dan faydalanılarak farklı bakış açıları getirilecek ve düşünme yollarının yazarlığa katkısı üzerine konuşulacak. Kontenjan sınırı olan etkinlik 26 Kasım 2019 Salı günü saat 19.00’da Elma Yayınevi’nin İstanbul Kadıköy’de bulunan ofisinde gerçekleşecek. Yetişkinler için ve ücretsiz olacak etkinliğe katılım için bahar@elmayayinevi.com adresine e-posta göndermek gerekiyor.
DİYARBAKIR ERGANİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİTTİK - VLOGTürkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Lenovo Diyarbakır Ergani İlköğretim Okulu için hazırladıkları projeye Milliyet Teknoloji Editörümüz Batuhan Dönertaş'ı davet etti. Hayata geçirilen proje kapsamında Diyarbakırlı çocuklar, son teknolojik ekipmanlara kavuşarak, birbirinden farklı alanlarda bilim ve teknolojik yeniliklere ayak uydurdular.