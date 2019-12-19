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19.12.2019 - 09:51 |

Sertab'ın Müzikali Ocak'ta da devam ediyor

Sertab Erener’in “120 Dakika, Konser, Gösteri ve Ötesi” sloganı ile 3 yıldır kapalı gişe sergilenen 'Sertab'ın Müzikali', Zorlu PSM'de izleyici ile buluşmaya devam ediyor.

Sertab'ın Müzikali Ocak'ta da devam ediyor

Klasikler ve yeni şarkılar Sertab Erener'in tecrübesi ve muhteşem sesiyle, Beyhan Murphy’nin yenilenen koreografisiyle birleşince sanatseverle müzik, dans, tiyatronun ve ışığın muhteşem bir uyumla sunulduğu unutulmaz bir gece yaşamaya devam ediyor.

Sertabın Müzikali Ocakta da devam ediyor

Erener'in her şarkının ruhuna ve dönemine ait onlarca farklı kostüm değiştirdiği, günler süren provalarla ortaya çıkan, geri planda 50'den fazla kişinin emek verdiği 'Sertab'ın Müzikali'nin yeni yıldaki ilk 2 gösterisi 4 ve 23 Ocak akşamı yine Zorlu PSM'de gerçekleşecek.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.
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