Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi

11-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen “2. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali”nde ödüller sahiplerine verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneğince organize edilen, Siirt Valiliği, Siirt Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından desteklenen festival, dizi ve sinema oyuncuları, yapımcı ve senaristler geçidine sahne oldu.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen kapanış programı, şarkıcı Burak Uslu konseriyle başladı. Ardından AK Parti Genel Başkan Baş Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ve Siirt Valisi Ali Fuat Atik’in kapanış konuşmalarıyla devam eden törende, usta oyuncu Salih Kalyon’un “Memleket Saat Ayarı” adlı tek kişilik gösterisi ve Baykan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin koro ekibi büyük beğeni topladı. Gösterinin sonunda Vali Atik ve Aktay, festivale katılan yapımcılar Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Uçar, gazeteci Canan Kaya, senarist Hakan Haksun, yönetmen Jale Atabey, yapımcı Atilla Aslan, oyuncu Erkan Bektaş, oyuncu Sermin Hürmeriç, oyuncu Gizem Denizci, oyuncu Zilan Duru, yönetmen Hakan Kurşun, yapımcı Galip Güner, oyuncu Adnan Erdoğan ve oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu'na plaket verdi. Plaket takdiminin ardından ise ödüllerin dağıtılmasına geçildi.

Türkiye ve yurt dışından kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerinde yarışmaya katılan 435 kısa film arasından finale kalan 32 kısa filmden yönetmenliğini Gökalp Gönen’in yaptığı “Avarya” 10 bin liralık birincilik ödülünü, Cahit Kaya Demir’in “Fegere” adlı filmi 7 bin 500 liralık ikincilik ödülünü, Emre Sefer’in “Mahallenin Bazı Kedileri” adlı filmi ise 5 bin liralık üçüncülük ödülünü aldı. Festivalin jüri özel ödülüne Abdülkadir Ocak’ın “Kadirin Gecesi” adlı kısa filmi layık görülürken, bu yıl ilk kez verilen İbrahim Hakkı Hazretleri Özel Ödülü’nün sahibi ise Kasım Ördek’in “Yağmur Olup Şehre Düşüyorum” adlı kısa filmi oldu.