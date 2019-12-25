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25.12.2019 - 14:53 |

Sinan Akyüz'e ESKADER'den ödül

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından her yıl verilen "ESKADER Kültür Sanat Ödülleri" açıklandı. ESKADER 2019 Kültür Sanat Ödülünü “roman” dalında Alfa Yayınları’ndan çıkan “Meyra” kitabıyla yazarımız Sinan Akyüz kazandı. Ödül töreni, 5 Nisan 2020’de Zeytinburnu Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Sinan Akyüz'e ESKADER'den ödül

Tamamen gerçeklere dayanan kişisel hikâyelerden, acılardan yola çıkan Sinan Akyüz, sadece siyasi meseleleri etkili bir biçimde ortaya koymakla kalmıyor, mikro düzeyde iki insan arasında –komşu, arkadaş, sevgili, akraba– oluşan duyguları da ustalıkla gözler önüne seriyor.

Meyra: Bir Bosna Hikâyesi, Avrupa’nın orta yerinde, bütün dünyanın gözlerinin önünde gerçekleşen 20. yüzyılın en büyük trajedisine, Bosnalı Müslümanların soykırımına odaklanıyor.

“Son günlerde,” diye konuşmasını sürdürdü Meyra, “bir duygu her karanlık çöküşünde gelip yakama yapışıyor. Onu yenmek için bir şeyler yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Bazen korkum ve üzüntüm birbirine karışıyor. Sabrım, bütün korkularım, belirsizliklerim ve acılarım… Hepsi sanki bu duyguda bir araya gelmiş gibi. İşte o zaman aklıma sen geliyorsun, seni düşünüyorum. Özellikle de akşamın o ilk saatlerinde...”

Sinan Akyüze ESKADERden ödül

 

 

 

 

Alişan: Dikkat edin, kendini ben sanıyor!Son birkaç gündür hayranının açtığı sahte Facebook hesabıyla başı dertte olan Alişan, hesap üzerinden gönderilen mesajlar konusunda hayranlarını uyardı. Alişan, ”Gerçek Alişan’mış gibi davranmış artık kendini ben sanıyor herhalde” dedi.
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