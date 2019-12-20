Social İstanbul'da Pera'da Caz

Farklı ülkelerden gelen ve yolları İstanbul'da kesişen üç değerli müzisyen, Evrim Demirel, Andreas Metzler ve Riccardo Marenghi, Stanpolites' Project'te tıpkı yaşadıkları şehir gibi güçlü, enerjik ve aynı zamanda dokunaklı; eklektik bir tını üretti. Grubun piyanisti Evrim Demirel Türkiye’nin tanınan genç kuşak bestecilerindendir. Batılı olmayan çalgıları yapıtlarında kullanan öncü firgürlerden birisidir. Demirel kimilerinin “post-modern” olarak tanımlayabileceği çeşitli unsurları ve stilleri alıntılayan bir besteci olarak bilinir. Aynı zamanda bir caz piyanisti olan Demirel farklı disiplinleri kendi müzik fikri içinde eserlerine yansıtır. Uluslararası müzik kariyerine sahip Alman kontrabasçı Andreas Metzler ve İtalyan Riccardo Marenghi’yle birlikte oluşturdukları "Stanpolites Project" Demirel’in ve Metzler’in özgün kompozisyonlarını çağdaş bir bakış açısıyla yorumlamaktadır. İstanbul’un çok kültürlü yapısının yansımaları Stanpolites Project’te bir sentez olarak değil, daha çok entellektüel bir sızıntı olarak gün yüzüne çıkmaktadır. Bu müzik caz müzisyenlerinin icra ettiği bir “dünya müziği” olarak tanımlanabilir.

Furkan Bilgi’nin geçen sene Kalan Müzik imzasıyla çıkardığı Seyir Defteri albümü, Stanpolites Project ile yollarının kesişmesine sebep oldu. İstanbul kemençesi olarak anılan enstrümanını dünya müzik yapılarının içerisine entegre etme konusundaki deneysel çalışmaları sonucunda bu konser projesinde birleşecekler, Sanat için.

Furkan Bilgi Bremen ve Londra’da senfoni orkestralarıyla gerçekleştirdiği projelerinin yanısıra Tanburi Murat Salim Tokaç ile dünyanın birçok kentinde duo konserleri vermiştir. Çalışmalarını halen Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’nda sürdürürken, uzun yıllardan beri Yeni Türkü grubuyla tecrübelerini paylaşmaktadır.