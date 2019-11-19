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19.11.2019 - 11:30 |

Sofi Tukker Yeniden Zorlu PSM'de

New York çıkışlı jungle pop ikilisi Sofi Tukker, 08 Mayıs akşamı Zorlu PSM’ye yeniden konuk oluyor. 30 Mart 2019’ da sold-out performansları ile şahane bir etkinliğe imza atan Amerikalı ikili, ikinci kez, yeni hitleri ve showları ile Zorlu PSM’ye geliyor.

Sofi Tukker Yeniden Zorlu PSM'de

Sophie Hawley-Weld ve Tucker Halpern’in güçlerini birleştirerek kurduğu Sofi Tukker, 08 Mayıs Cuma akşamı yeni hitleri ve şovları ile Zorlu PSM’de olacak. 90’ların house müziğinden ilham alan, jungle pop türünde uluslararası hitlere imza atan ikili, müzikseverlere Turkcell Sahnesi’nde “Sahne Üstü Ayakta” konseptte unutulmaz bir akşam yaşatacak. “Drinkee” adlı şarkılarıyla dünya çapında üne kavuşan ve 2017 yılında Grammy Ödülleri’ne aday gösterilen Sofi Tukker, “Besfriend”, ‘’Swing’’ ve “Purple Hat” gibi hafızalara kazınan şarkılarla sahnede olacak.

Sofi Tukker Yeniden Zorlu PSMde

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