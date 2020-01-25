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25.01.2020 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Sokaktan resme

CerModern’in güncel sanat alanı Hub Sanat Mekân, 16 Şubat’a kadar Ekin Kılıç’ın “Varım” başlıklı ikinci kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nde akademik hayatına devam eden sanatçı, eserlerinde sokakta yaptığı duvar resimlerinden kolaylıkla hatırlanabilecek skeçleri, animeleri temiz ve steril bir sunumun aksine kendi gözünden gördüğü gibi aktarıyor. Sergide 30’a yakın eserin yanı sıra kahve bardakları, taş baskılar ve videolar da yer alıyor. 

Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.
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