Sokaktan resme

Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nde akademik hayatına devam eden sanatçı, eserlerinde sokakta yaptığı duvar resimlerinden kolaylıkla hatırlanabilecek skeçleri, animeleri temiz ve steril bir sunumun aksine kendi gözünden gördüğü gibi aktarıyor. Sergide 30’a yakın eserin yanı sıra kahve bardakları, taş baskılar ve videolar da yer alıyor.