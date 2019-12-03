MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerKültür Sanat Haberleri Sound Ports'un dördüncü edisyonu 21 Aralık'ta
ABONE OL
03.12.2019 - 15:38 |

Sound Ports'un dördüncü edisyonu 21 Aralık'ta

Sound Ports Istanbul’un “Kozmik Birliktelik” temasıyla tüm Kadıköy’e yayılan 4. edisyonu, 21 Aralık’ta gerçekleşecek “Sound Ports Istanbul Presents” ile devam ediyor! Dutch Consulate, Goethe Institute ve Kendine Has partnerliğinde düzenlenen etkinlik, Kadıköy’ün sevilen mekanlarından Bina’da yapılacak panel ve networking session ile Arkaoda’da Zigan Aldi ve Niels Bross performanslarıyla tamamlanacak.

Sound Ports'un dördüncü edisyonu 21 Aralık'ta

Sound Ports İstanbul’un 8-9-10 Kasım tarihlerinde Kadıköy’ün çeşitli mekanlarına yayılan programı , “Sound Ports Istanbul Presents” serisiyle etkisini 21 Aralık’a taşıyor. Dutch Consulate, Goethe Institute ve Kendine Has partnerliğinde gerçekleşecek “Sound Ports Istanbul Presents”, İstanbul-Berlin kardeş  şehir anlaşmasının 30. yıl kutlamaları kapsamında katılımcılarla buluşacak.

 Etkinlik kapsamında Sound Ports Istanbul’un müzik ve kültür üzerine derinleşmeye fırsat tanıyan “Yaratıcı Buluşmalar” bölümü Bina’da “How to globalize as independent musician?” paneliyle konumlanacak. GulbabaMusic moderatörlüğündeki panelde; Hollanda merkezli Blip Agency’den Jeroen van den Bogert, Tel Aviv merkezli Mem Artists’ten Dan Basman, İKSV’den Deniz Kuzuoğlu ve Boiler Room, Zel Zele Records ve Worldwide FM’den Debora İpekel konuşmacı olarak yer alacak. Panelin ardından kültür sanat alanından önemli aktörlerin katılacağı “Networking Session”, katılımcıları ağırlayacak. Özellikle lokal bağımsız sanatçılarla Hollanda, İsrail ve Türkiye’den müzik ve kültür profesyonellerini bir araya getirerek globalleşmeye odaklanan “Yaratıcı Buluşmalar” oturumlarının ardından gece, DJ ve live performanslarla Arkaoda’da devam edecek. Yılın en uzun gecesinde hip hop, elektronik ve caz harmanıyla Hollandalı prodüktör Niels Broos live performansıyla; house müziğin Berlin temsilcisi Zigan Aldi DJ setiyle Arkaoda kabininde olacak.

Sound Portsun dördüncü edisyonu 21 Aralıkta

 

    3 Aralık 2019 Magazin Bülteni3 Aralık 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Otomobil sürerken infaz edildi!

    Otomobil sürerken infaz edildi!

    Atiye ilk fragman - Atiye dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?

    Atiye ilk fragman - Atiye dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?

    Sevgilisi öldürdü, kocasından boşanmak için dava açtığı ortaya çıktı!

    Sevgilisi öldürdü, kocasından boşanmak için dava açtığı ortaya çıktı!

    Son dakika... Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!

    Son dakika... Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!

    Sıradaki Haber