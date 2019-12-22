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22.12.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT

‘Star Wars: The Rise of Skywalker’a 59 milyon $’lık açılış

Daily Mail’de yer alan bir haberde, Walt Disney’in dağıtımcılarının tahminine göre geçen perşembe günü Amerika ve Kanada’da vizyona giren “Star Wars: The Rise of Skywalker”ın açılış gecesinde 40 milyon dolarlık bilet satışı gerçekleşti.

‘Star Wars: The Rise of Skywalker’a 59 milyon $’lık açılış

Disney yetkilileri bu bilet satışının, serinin diğer filmlerine kıyaslandığında en yüksek beşinci açılış gecesi olduğunu belirtti. Şirket uluslarası pazarda ise “The Rise Of Skywalker”ın 59.1 milyon dolar getirdiğini de ekledi. 

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