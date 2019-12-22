22.12.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT
‘Star Wars: The Rise of Skywalker’a 59 milyon $’lık açılış
Daily Mail’de yer alan bir haberde, Walt Disney’in dağıtımcılarının tahminine göre geçen perşembe günü Amerika ve Kanada’da vizyona giren “Star Wars: The Rise of Skywalker”ın açılış gecesinde 40 milyon dolarlık bilet satışı gerçekleşti.
Disney yetkilileri bu bilet satışının, serinin diğer filmlerine kıyaslandığında en yüksek beşinci açılış gecesi olduğunu belirtti. Şirket uluslarası pazarda ise “The Rise Of Skywalker”ın 59.1 milyon dolar getirdiğini de ekledi.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.