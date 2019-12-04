Su altı keşfi için: Sephiye

İnşaat mühendisi olmasına rağmen yaşamının büyük bölümünü sualtına adayan Türkiye Su altı Sporları Federasyonu eğitmeni Mehmet Avadan, dalış üzerine üçüncü kitabını yayınladı. Tüplü Dalış Vaka Analizleri ve Tüplü Dalış Sırları’nın ardından “Sephiye” ile su altı severlerin karşısına çıkan Avadan, basit gibi görünen ama hayat kurtaran bilgileri sıraladı. İnşaat şantiyeleri kadar vakit geçirdiği su altında edindiği tecrübeleri aktaran Avadan, “Benden daha tecrübeli insanlardan öğrendiğim hatta yaşadığım problemleri giderme tekniklerimi anlatmaya çalıştım. Çünkü tüplü dalış her konusu ayrı düşünmeye, değerlendirmeye, deneyimlemeye değer bir aktivitedir. Okumakta deneyim kazanmayı kolaylaştıran ve pekiştiren hatta emin olmayı sağlayan yegâne yoldur” dedi.



Usta görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ise, “Suda asılı kalma becerisine sephiye denir. Sephiye yani suda dengede durma becerisi diğer canlıların yaşam alanlarına saygı duymanın başlangıcıdır” dedi.