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24.11.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Suç ve Ceza’dan akademik program

Sanal Dünyada Adalet’ ana temasıyla 9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında düzenlenen akademik program açılışı, önceki gün İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu’nda gerçekleştirildi.

Suç ve Ceza’dan akademik program

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer açılış konuşmasında, festivalin kitaplı festival şeklinde gerçekleştirilmesinin önemli bir özellik olduğunu vurguladı. Program, 27 Kasım’a kadar düzenlenecek oturumlarla devam edecek.

23 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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