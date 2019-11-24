Suç ve Ceza’dan akademik program

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer açılış konuşmasında, festivalin kitaplı festival şeklinde gerçekleştirilmesinin önemli bir özellik olduğunu vurguladı. Program, 27 Kasım’a kadar düzenlenecek oturumlarla devam edecek.



