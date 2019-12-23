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23.12.2019 - 09:39 |

Taha Gürbüz'ün yeni teklisi yayınlandı

Taha Gürbüz, elektronik synth seslerle rock müziği öğelerini harmanladığı yeni teklisi “Öldür Beni”de, aynı zamanda solo kariyerindeki ilk düetini, alternatif müzikte sesini duyurmaya başlayan Ceren Kaan ile yaptı.

Taha Gürbüz'ün yeni teklisi yayınlandı

Taha Gürbüz, sözü, müziği ve düzenlemesi kendisine ait olan, başından sonuna her detayıyla birebir ilgilendiği “Öldür Beni” teklisi için, Umut Can Sevindik’in yönetmenliğinde çekilen klibi de aynı gün müzikseverlerin beğenisine sundu. Çekimleri, Dragos ve Kurtköy’de gerçekleşen klip, birbirini öldüresiye seven fakat ifade edemeyen bir çiftin, yolculukları boyunca duygularının bilinçaltı yansımalarını konu alıyor.

2017'de ilk solo albümü “Manyak” ı yayınlayan Taha Gürbüz, 2018’de müzikseverlerle paylaştığı “Söz mü?” parçasında kendini hissettiren sound değişikliğine 4. teklisi “Öldür Beni” ile devam ediyor.

Taha Gürbüzün yeni teklisi yayınlandı

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