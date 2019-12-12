Tasarım Bienali ‘empatiyle dönüyor’

Küratör Mariana Pestana, önceki akşam Salon İKSV’de gerçekleştirilen basın toplantısında bienalin başlığını “Empatiye Dönüş: birden fazlası için tasarım” olarak açıkladı. Bienal, empati sözcüğünün geçmişten günümüze seyrine bakarak tasarım için hislerle, tesirlerle ve ilişkilerle ilgilenen yeni bir rol hayal etmeyi hedefliyor. 2020 bienali, gün geçtikçe yekpareleşen küresel dünyada yerel bilgiye ve bölgesel uygulamalara öncelik veriyor; her yaştan ve alandan profesyonel ve amatör katılımcıya çağrı yapıyor. Bu arada İstanbul’da yaşayan genç küratörlerden oluşacak Genç Küratörler Grubu da 5. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında çalışmalar yürütecek.