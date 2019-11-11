MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerKültür Sanat HaberleriTek gecelik festival 24. kez izleyiciyle buluşuyor
11.11.2019 - 13:01 |

Tek gecelik festival 24. kez izleyiciyle buluşuyor

13 Kasım'da gazeteci Tolga Akyıldız, gelenekselleşen “%100 Açık Sahne” etkinliğini 24. kez gerçekleştirecek ve sezon açılışında ünlü ve yeni isimleri Zorlu PSM %100 Studio’da ağırlayacak.

Tek gecelik festival 24. kez izleyiciyle buluşuyor

%100 Açık Sahne’de; günümüzün en önemli kadın yorumcu ve şarkı yazarlarından Göksel, alternatif Türkçe rock’ın öncü isimlerinden maNga’nın solisti Ferman Akgül,  gönüllerde yer etmiş Gripin’in solisti Birol Namoğlu, ilk kez aynı sahneyi paylaşacakları özel performanslarıyla başka yerde tanıklık edemeyeceğiniz bir müzik buluşmasına imza atacaklar.

Tek gecelik festival 24. kez izleyiciyle buluşuyor

Türkçe rap’in yükselen iki yıldızı Aga B ve Kamufle; trompet odaklı caz rock sound’uyla Montreux Jazz Festivali’ne katılıp göğsümüzü kabartmış Barış Demirel-Barıştık Mı; ‘Yalnız Kadınlarım’, ‘Gerekeni Yap’ gibi şarkıları ve cover’larıyla müzik dünyasında yeni bir soluk olan Ezgi Yelen ve 5 yıllık aradan sonra çıkardıkları ‘Artık Susmalıyız’ adlı yeni albümleriyle Matmazel gibi değerli isimler sahne alacak.

    11 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tekirdağ'da şok baskın! Hepsi sahte

    Tekirdağ'da şok baskın! Hepsi sahte

    Aktif görevdeki FETÖ'cülere darbe! Çok sayıda gözaltı

    Aktif görevdeki FETÖ'cülere darbe! Çok sayıda gözaltı

    30 metreden denize uçtu! Ölümden döndü

    30 metreden denize uçtu! Ölümden döndü

    Her satırı korkunç! Erkeklerle ilişkiye zorladığı eşini öldürdü, komşusuna ters kelepçe takıp...

    Her satırı korkunç! Erkeklerle ilişkiye zorladığı eşini öldürdü, komşusuna ters kelepçe takıp...

    Sıradaki Haber