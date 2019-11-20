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20.11.2019 - 16:15 |

The Irishman için geri sayÄ±m

Usta sanatÃ§Ä±lar Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci'yi bir araya getiren Martin Scorsese imzalÄ± THE IRISHMAN, 20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n en Ã¶nemli figÃ¼rleri ile Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ Ã¼nlÃ¼ tetikÃ§i ve Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± gazisi Frank Sheeranâ€™Ä±n gÃ¶zÃ¼nden savaÅŸ sonrasÄ± Amerika'da organize suÃ§ dÃ¼nyasÄ±nÄ± anlatÄ±yor.

The Irishman için geri sayÄ±m

Amerikan tarihinin aydÄ±nlatÄ±lmamÄ±ÅŸ en bÃ¼yÃ¼k gizemlerinden efsanevi sendika lideri Jimmy Hoffa'nÄ±n kayboluÅŸunu konu alan film, organize suÃ§un perde arkasÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalar, rekabet ve siyasi baÄŸlantÄ±larla dolu bir yolculuÄŸa Ã§Ä±karÄ±yor.

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The Irishman iÃ§in geri sayÄ±m

YÃ¶netmen: Martin Scorsese

Oyuncular: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, Ray Romano, Bobby Cannavale, Anna Paquin, Stephen Graham, Stephanie Kurtzuba, Jack Huston, Kathrine Narducci, Jesse Plemons, Domenick Lombardozzi, Paul Herman, Gary Basaraba, Marin Ireland

YapÄ±mcÄ±lar: Martin Scorsese, Robert De Niro, Jane Rosenthal, Emma Tillinger Koskoff, Irwin Winkler, Gerald Chamales, Gaston Pavlovich, Randall Emmett, Gabriele Israilovici

Senarist: Steven Zaillian

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ YÃ¶netmeni: Rodrigo Prieto

ProdÃ¼ksiyon TasarÄ±mÄ±: Bob Shaw

KostÃ¼m TasarÄ±mcÄ±sÄ±: Christopher Peterson, Sandy Powell

EditÃ¶r: Thelma Schoonmaker

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