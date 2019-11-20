The Irishman iÃ§in geri sayÄ±m

The Irishman için geri sayÄ±m
Usta sanatÃ§Ä±lar Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci'yi bir araya getiren Martin Scorsese imzalÄ± THE IRISHMAN, 20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n en Ã¶nemli figÃ¼rleri ile Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ Ã¼nlÃ¼ tetikÃ§i ve Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± gazisi Frank Sheeranâ€™Ä±n gÃ¶zÃ¼nden savaÅŸ sonrasÄ± Amerika'da organize suÃ§ dÃ¼nyasÄ±nÄ± anlatÄ±yor.
Amerikan tarihinin aydÄ±nlatÄ±lmamÄ±ÅŸ en bÃ¼yÃ¼k gizemlerinden efsanevi sendika lideri Jimmy Hoffa'nÄ±n kayboluÅŸunu konu alan film, organize suÃ§un perde arkasÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalar, rekabet ve siyasi baÄŸlantÄ±larla dolu bir yolculuÄŸa Ã§Ä±karÄ±yor.
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YÃ¶netmen: Martin Scorsese
Oyuncular: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, Ray Romano, Bobby Cannavale, Anna Paquin, Stephen Graham, Stephanie Kurtzuba, Jack Huston, Kathrine Narducci, Jesse Plemons, Domenick Lombardozzi, Paul Herman, Gary Basaraba, Marin Ireland
YapÄ±mcÄ±lar: Martin Scorsese, Robert De Niro, Jane Rosenthal, Emma Tillinger Koskoff, Irwin Winkler, Gerald Chamales, Gaston Pavlovich, Randall Emmett, Gabriele Israilovici
Senarist: Steven Zaillian
GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ YÃ¶netmeni: Rodrigo Prieto
ProdÃ¼ksiyon TasarÄ±mÄ±: Bob Shaw
KostÃ¼m TasarÄ±mcÄ±sÄ±: Christopher Peterson, Sandy Powell
EditÃ¶r: Thelma Schoonmaker