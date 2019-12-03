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03.12.2019 - 17:44 |

The New Pope için geri sayım

Yeni Papa’yla tanışmaya bir ay kaldı. Ödüllü yönetmen Paolo Sorrentino’nun sıradışı anlatımıyla kısa sürede fenomene dönüşen ‘The Young Pope’un devamı ‘The New Pope’, İngiltere’de yayın yapan Sky Atlantic kanalından hemen 1 gün sonra, 11 Ocak 2020’den itibaren sadece BluTV’de seyredilebilecek.

The New Pope için geri sayım

Jude Law ve John Malkovich’i buluşturan ve büyük merakla beklenen ‘The New Pope’un afişi yayınlanırken yayın tarihi de açıklandı. HBO, Sky ve Canal+ ortak yapımı olan dizi, ilk sezonunda olduğu gibi Türkiye’de sadece BluTV üzerinden diziseverlerle buluşacak. Malkovich’i yeni papa Giovanni Paolo III olarak seyredeceğimiz ‘The New Pope’, Sky Atlantic’teki yayınından 1 gün sonra sevilen dijital platformda ekranlara gelecek.

 11 Ocak’tan itibaren BluTV’de izlenebilecek dizide, komadaki Pius XVII’nın uyanmasından korkan ve papalık görevine gelmesinin daha ilk gününden itibaren tüm hırsını ortaya koyan Paolo III, Vatikan’da fırtınalı günlere yol açacak.

 Sharon Stone ve Marilyn Manson’ı da zengin oyuncu kadrosuna dahil eden ‘The New Pope’, 2020 yılının en çok ses getiren yapımlarından olacak.

The New Pope için geri sayım

 

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