The Who 40 yıl sonra yeniden Cincinnati’de

Reuters’ın haberine göre İngiliz televizyon kanalı WPCO’da yayınlanan bir belgeselde grubun üyesi Roger Daltrey, konserde ölen hayranlarının ailelerini ancak geçen yıl ziyaret edebildiğini belirtti. Oraya gittiğinde kendini daha iyi hissettiğini, ancak her seferinde aklına o günün geldiğini sözlerine ekledi. Konser, 23 Nisan 2020 tarihinde Cincinnati’deki Northern Kentuck University, BB&T Arena’da gerçekleşecek. Yaklaşık 11 bin bilet yarın satışa çıkacak.