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05.12.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

The Who 40 yıl sonra yeniden Cincinnati’de

The Who, geçen perşembe günü 1979’dan bu yana ilk kez Cincinnati’de konser vereceklerini duyurdu.

The Who 40 yıl sonra yeniden Cincinnati’de

Grubun 3 Aralık 1979 yılında Cincinnati’dki Riverfront Coliseum’da verdiği konserde izdiham yaşanmış ve 11 kişi hayatını kaybetmişti. Grup yaşanan trajediden habersiz konserlerine devam etmişti. Reuters’ın haberine göre İngiliz televizyon kanalı WPCO’da yayınlanan bir belgeselde grubun üyesi Roger Daltrey, konserde ölen hayranlarının ailelerini ancak geçen yıl ziyaret edebildiğini belirtti.

Oraya gittiğinde kendini daha iyi hissettiğini, ancak her seferinde aklına o günün geldiğini sözlerine ekledi. The Who, geçen perşembe günü 1979’dan bu yana ilk kez Cincinnati’de konser vereceklerini duyurdu. Grubun 3 Aralık 1979 yılında Cincinnati’dki Riverfront Coliseum’da verdiği konserde izdiham yaşanmış ve 11 kişi hayatını kaybetmişti. Grup yaşanan trajediden habersiz konserlerine devam etmişti.

Reuters’ın haberine göre İngiliz televizyon kanalı WPCO’da yayınlanan bir belgeselde grubun üyesi Roger Daltrey, konserde ölen hayranlarının ailelerini ancak geçen yıl ziyaret edebildiğini belirtti. Oraya gittiğinde kendini daha iyi hissettiğini, ancak her seferinde aklına o günün geldiğini sözlerine ekledi. Konser, 23 Nisan 2020 tarihinde Cincinnati’deki Northern Kentuck University, BB&T Arena’da gerçekleşecek. Yaklaşık 11 bin bilet yarın satışa çıkacak. 

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