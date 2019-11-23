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23.11.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Tiyatro Festivali öğrencilere 15 lira

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 13 Kasım - 1 Aralık arasında düzenlenen 23. İstanbul Tiyatro Festivali’nde, festivalin eş sponsorları Aygaz, Opet ve Tüpraş’ın desteğiyle 3 yıldır devam eden kampanya kapsamında, öğrenciler için bin bilet daha 15 TL’den satışa sunuldu.

Tiyatro Festivali öğrencilere 15 lira

Öğrenciler indirimli biletleri, İKSV Ana Gişe’den satın alabiliyor. 23. İstanbul Tiyatro Festivali’ndeki oyun kapasiteleri değişkenlik gösterdiği için müsait oyunlarla ilgili bilgi, ana gişeden öğrenilebiliyor. 

22 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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