22.11.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT
Tiyatro sahnesinde
Monica Bellucci, ilk defa tiyatro sahnesine Maria Callas’ın mektuplarından oluşan “Lettres et Mémoires” isimli bir oyunla çıkacak.
Sortir a Paris isimli internet sitesinde yer alan habere göre oyun, ilk prömiyerini Théâtre Marigny’de 27 Kasım - 6 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirecek. Oyunun yönetmenliğini yapan Tom Volf ve oyuncu Monica Bellucci, Fransız gazetesi Le Figaro’ya verdiği röportajda “Bu elbiseler kristal gibi ve onlara zarar vermekten korkuyorum” dedi.
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