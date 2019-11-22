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22.11.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT

Tiyatro sahnesinde

Monica Bellucci, ilk defa tiyatro sahnesine Maria Callas’ın mektuplarından oluşan “Lettres et Mémoires” isimli bir oyunla çıkacak.

Tiyatro sahnesinde

Sortir a Paris isimli internet sitesinde yer alan habere göre oyun, ilk prömiyerini Théâtre Marigny’de 27 Kasım - 6 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirecek. Oyunun yönetmenliğini yapan Tom Volf ve oyuncu Monica Bellucci, Fransız gazetesi Le Figaro’ya verdiği röportajda “Bu elbiseler kristal gibi ve onlara zarar vermekten korkuyorum” dedi. 

Tiyatro sahnesinde


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