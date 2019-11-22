Tiyatro sahnesinde

Sortir a Paris isimli internet sitesinde yer alan habere göre oyun, ilk prömiyerini Théâtre Marigny’de 27 Kasım - 6 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirecek. Oyunun yönetmenliğini yapan Tom Volf ve oyuncu Monica Bellucci, Fransız gazetesi Le Figaro’ya verdiği röportajda “Bu elbiseler kristal gibi ve onlara zarar vermekten korkuyorum” dedi.







