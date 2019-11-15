TÃ¼rkiye 24 Ã¼lke arasÄ±nda birinci oldu

Biletixâ€™in tÃ¼m Ticketmaster Ã¼lkeleriyle birlikte eÅŸ zamanlÄ± olarak gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi â€˜YÄ±lÄ±n Biletiâ€™ anketi 4â€“10 KasÄ±m 2019 tarihlerinde Biletix resmi internet sitesinde yapÄ±ldÄ±. YÄ±lÄ±n Bileti oylamasÄ±nda en beÄŸenilenler tamamen kÃ¼ltÃ¼r sanat sevenlerin oylarÄ±yla belirlendi.

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24 Ã¼lkedeki katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n kendi Ã¼lkelerinde gerÃ§ekleÅŸen etkinlikler iÃ§in oy kullandÄ±ÄŸÄ± ankete en Ã§ok katÄ±lÄ±m TÃ¼rkiyeâ€™de gerÃ§ekleÅŸti. Biletix, ankete katÄ±lÄ±m adediyle Ä°ngiltere, ABD, Hollanda ve Fransa gibi Ã¼lkelerin de yer aldÄ±ÄŸÄ± Ticketmaster Ã¼lkelerini geride bÄ±rakarak zirveye yerleÅŸti.

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Ã–dÃ¼l TÃ¶reni Ä°Ã§in Geri SayÄ±m BaÅŸladÄ±!

Â 1 hafta boyunca sÃ¼ren ankette katÄ±lÄ±mcÄ±lar 2019â€™da gerÃ§ekleÅŸen etkinlikleri oyladÄ±. En BeÄŸenilen KadÄ±n SanatÃ§Ä±, En BeÄŸenilen Erkek SanatÃ§Ä±, En BeÄŸenilen YabancÄ± SanatÃ§Ä±, En BeÄŸenilen Festival, En BeÄŸenilen Tiyatro Oyunu, En BeÄŸenilen MÃ¼zikal ve En BeÄŸenilen Stand-up/Komedi SanatÃ§Ä±sÄ± kategorilerinde toplam 7 Ã¶dÃ¼l 19 KasÄ±m 2019, SalÄ± gecesi gerÃ§ekleÅŸecek Biletix YÄ±lÄ±n Bileti Ã–dÃ¼l TÃ¶reniâ€™nde sahiplerini bulacak.

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