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18.12.2019 - 16:00 |

Uncut Gems galası için geri sayım

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen İKSV Galaları’nda Josh ve Benny Safdie’nin yönettiği Netflix orijinal filmi “Uncut Gems” 8 Ocak Çarşamba 21.30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı’nda gösterilecek.

Uncut Gems galası için geri sayım

Başrolünü muhteşem bir performansla Adam Sandler’ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Lakeith Stanfield, Julia Fox, Kevin Garnett, Idina Menzel, Eric Bogosian ve Judd Hirsch yer alıyor.

Saygın sinemacılar Josh ve Benny Safdie’nin yönettiği heyecan dolu, hareketli suç filmi “Uncut Gems”, durmaksızın kazanç peşinde koşan New Yorklu karizmatik kuyumcu Howard Ratner’ı (Adam Sandler) izliyor. Müthiş para getirecek bir dizi yüksek bahis oynayan Howard, hayatının en büyük kazancını garantilemek uğruna hem işini, hem ailesini hem de her yandan üzerine gelen rakiplerini idare etmek zorunda kalacaktır.

Uncut Gems galası için geri sayım

Toronto Film Festivali’nde uluslararası prömiyerini yapan Netflix orijinal filmi Uncut Gems”, ABD Ulusal Eleştirmenler Kurulu’nun 2019 İlk On Film listesine girdi, aynı kuruldan En İyi Özgün Senaryo, En İyi Erkek Oyuncu Ödüllerini, New York Eleştirmenler Birliği ve San Diego Film Eleştirmenleri Birliği’nden En İyi Yönetmen ödüllerini kazandı.

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