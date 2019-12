‘Uncut Gems’ İKSV Galaları’nda

Başrolünü Adam Sandler’ın üstlendiği filmin kadrosunda Lakeith Stanfield, Julia Fox, Kevin Garnett, Idina Menzel, Eric Bogosian ve Judd Hirsch yer alıyor.



Josh ve Benny Safdie’nin yönettiği “Uncut Gems”, durmaksızın kazanç peşinde koşan New Yorklu karizmatik kuyumcu Howard Ratner’ı (Adam Sandler) izliyor. Müthiş para getirecek bir dizi yüksek bahis oynayan Howard, hayatının en büyük kazancını garantilemek uğruna hem işini, hem ailesini hem de rakiplerini idare etmek zorunda kalacaktır. Film, ABD Ulusal Eleştirmenler Kurulu’nun 2019 İlk On Film listesine girdi, aynı kuruldan En İyi Özgün Senaryo, En İyi Erkek Oyuncu Ödüllerini, New York Eleştirmenler Birliği ve San Diego Film Eleştirmenleri Birliği’nden En İyi Yönetmen ödüllerini kazandı.