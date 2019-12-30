Ünlü sanatçılar eşliğinde Kıbrıs’ta Yılbaşı tatiline davetlisiniz

Yılbaşında Kıbrıs’ta olmak için linke tıklayın.

Üstelik Kıbrıs’a gitmek için uçak bileti aramayacaksınız. Bu tatile uçak bileti ve alan transferleri de dahil… Yılbaşında felekten bir gün çalacağınız gala programlarıyla 2019’a veda edeceksiniz. Lüks otelleri, ünlü sanatçılarıyla Kıbrıs’ta yılbaşı gecesi bir başka yaşanıyor. Size özel hazırlanan yılbaşı tatil paketlerini kaçırmayın. Unutulmaz bir yeni yıl için Kıbrıs’a uçun!

Bol eğlenceli yılbaşı tatiliniz için kaliteli hizmet sunan lüks otelleri sizin için seçtik…

2020 yılını karşılarken Girne’nin merkezine yürüme mesafesinde yer alan Kıbrıs Büyük Anadolu Girne Hotel’i tercih edebilirsiniz. Bu tatil planı size ilaç gibi gelecek! Üç veya dört gece, konforlu odalarda tatilin keyfini çıkaracaksınız. Kıbrıs Büyük Anadolu Hotel’in yeni yılı tatiliniz için linki tıklayın.

Yılbaşı gecesi Yıldız Tilbe galası eşliğinde dört dörtlük bir tatil için Kıbrıs Concorde Luxury Resort size unutulmaz yeni yıl programı hazırladı. Linki tıklayın ve yerinizi şimdiden ayırtın.

Konforlu ve mutlu bir yılbaşı deneyimi yaşamak isteyenlere Kıbrıs Mimoza Otel harika bir tatil sunuyor. Yılbaşını tatil planınız için linki tıklayın.

Düşlerdeki tatilin ülkesi Kıbrıs’ın, kısa zamanda çok sevilen otellerinden biri olan Oasis Hotel, tüm beklentileri karşılayan özellikleriyle tatilinizi bir rüyaya çevirecek ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. Linki tıklayın ve tatilin keyfini çıkarın.

Sürpriz gala eşliğinde, Kıbrıs’ın tüm güzellikleri Oscar Resort Hotel & Casino’da yaşanıyor. Linki tıklayın ve rezervasyonunuzu yaptırın.

Kıbrıs Park Palace’ta 2020’ye muhteşem bir tatil keyfi yaşamak için linki tıklamanız yeterli!

Kıbrıs’ta hep düşlediğiniz o harika tatil, yeni yılda muhteşem bir anıya dönüşsün istiyorsanız Salamis Bay Conti Resort Hotel & Casino’da hayalinizdeki tatili yaşamak için buradaki linki tıklamalısınız.

2020’ye Tarkan’ın muhteşem sahne performansıyla karşılamak için yılbaşında Elexus Hotel Resort Casino'ya davetlisiniz. Linki tıklayın.

Kıbrıs Malpas Hotel & Casino'da yeni yılı eğlence ve konforla karşılayın. Derya Uluğ performansıyla dolu dolu yeni bir yıl programı harika bir tatile dönüşüyor. Bu eşsiz deneyim için linke tıklayın.

2020’ye girerken, muhteşem ses Bülent Ersoy ve popun kraliçesi Hadise ile Kıbrıs’ın hiç bitmeyen güneşi ile hiç bitmeyen tatil keyfi için ayrıcalıklarla dolu Limak Cyprus Deluxe Hotel & Casino’da muhteşem bir tatil yaşayın. Yeni yıl tatili için linki tıklayın.