Vicento Amigo CRR sahnesinde

1967 yılında Guadalcanal, Sevilla’da dünyaya gelen ünlü gitarist Vicente Amigo, Cordoba’da yaşıyor. El Merengue (Rafael Rodríguez Fernández) ve El Tomate (Juan Muñoz Expósito) gibi usta isimlerden sekiz yaşındayken gitar eğitimi almaya başladı ve 15 yaşında, daha sonra birkaç yıl boyunca grubunda çalışacağı büyük sanatçı Manolo Sanlúcar'ın çırağı oldu. Sanlúcar'ın tüm zamanların en önemli flamenko albümlerinden biri sayılan Tauromagia (1988) şaheserinde göründü.

Konserlere yoğunlaşmak ve yaşıtları arasında kendi stilini oluşturmak için sanatçıyla bağlarını kopardı; bir kaç yıl içinde tüm dünyada turneler düzenledi ve çok önemli festivallerde sahne alarak itibar kazandı. Gitar yaşamına El Pele ile başlayan Amigo, El Pele ile ayrıldıktan sonra 1991’ de ilk solo albümü olan “De Mi Corazon Al Aire” i çıkarmıştır. La Unión (1988), Extremadura (1988) ve Cordoba(1989) gibi önemli flemenko gitar ödüllerini kazandı.

Camarde La Isla ile birlikte "Soy Gitano (Çingeneyim)" albümünde çalan Vicente Amigo, 1991'de Bob Dylan, Keith Richards, Phil Manzanera, Joe Cocker gibi isimlerin de katıldığı Sevilla'daki Uluslararası "Leyendas de la Guitarra (Gitar Efsaneleri)" festivalinde Paco de Luc ile birlikte, flamenkonun temsilcisi olarak katılır.

Aynı yıl ilk solo albümü " De Mi CorazAl Aire (Yüreğimden Göğe)" yayınlanır. Ardından Rafael Alberti'ye adadığı "Concierto Flamenco Para Un Marinero En Tierra (Karadaki Bir Denizci için Flamenko Konseri)" albümünü çıkarır. Martinica 92 festivalinde Stanley Jordan ile aynı sahneyi paylaştıktan sonra Milton Nascimento, Wagner Tiso, Al Di Meola, JoBosco gibi isimlerle birlikte çalışmaya başlar. 1995'de ikinci albümü olan, Paco de Lucia ile de ortak çalıştığı "Vivencias Imaginadas (Hayali Deneyimler)" müziksevenlerle buluşur.

İki yıl sonra da üçüncü albümü "Poeta" raflarda yerini alır. 1998 Nisan'ında "En İyi Flamenko Sanatçısı" ve "En İyi Flamenko Bestecisi" dallarında İspanyol Müzik Ödüllerini alan Vicente Amigo, 1998'de Jose Merce'nin "Del Amanecer (Şafaktan)" albümüne gitarıyla eşlik eder ve İspanyol Ulusal Balesi için "Poeta" albümünü sahneler. 1999 Nisanında ise "En İyi Flamenko Bestecisi" dalında yeniden İspanyol Müzik Ödülünü alır.

Vicente Amigo Japonya, Fas, Tunus , Fransa , İtalya, Portekiz, Almanya, Belçika, Hollanda, Küba gibi dünyanın dörtbir yanında sayısız konser verir. 2000 yılında profesyonel kariyerine büyük prestij getiren "Endülüs Madalyas" ile ödüllendirilen sanatçı aynı yılın Ekim ayında, kendisine Latin Grammy ödüllerinde "En İyi Flamenko Albümü" ödülünü kazandıran "Ciudad de Las Ideas (Fikirler Kenti)"ni çıkarır. Bu albümle İspanya'nın en önemli ödüllerinden

Premio Onda'yı da alan Vicente Amigo, Cordoba şehri tarafından "şehrin oğlu" ünvanı ile ödüllendirir.

2004 yılı boyunca sayısız konser veren sanatçı, dünyaca ünlü isimlerin albüm kayıtlarında yer alırken kendi solo albümü "Un Momento En El Sonido"'yu tamamlar. Latin Grammy'lerinde bu albümüyle de aday gösterilen Vicente Amigo, Rotterdam'daki Nordsea Caz Festivali'nde Metropol orkestrasıyla beraber farklı kompozitörler tarafından düzenlenmiş kendi şarkılarının yeni halleriyle büyük ilgi görür.

Yakın zamanda, modern flamenko tarihinin en önemli şarkıcısı olan Camarón de la Isla gibi uluslararası bir üne kavuştu; aynı zamanda John McLaughlin, Al Di Meola, Brezilyalı şarkıcı ve söz yazarı Milton Nascimento ve İspanyol pop süperstar Alejandro Sanz gibi sanatçılarla birlikte yaptığı işlerle uluslararası bir ün kazandı.

Hayranı olduğu ve Şubat 2014'te vefat eden Paco De Lucia ile hayat boyu sürecek bir arkadaşlık ilişkileri oldu.