Viyana Operası ilk kez bir kadına emanet

Olga Neuwirth’ün Virginia Woolf’un “Orlando”sundan uyarladığı temsil, kimlikler ve trans kimlik konularına eğiliyor. Operanın 150 yıllık tarihinde bir ilk olarak nitelendirilen bu durum ile ilgili olarak 51 yaşındaki Neuwirth, “Bu uyarlama aslında cinsel kimlikler üzerine genel algıyı sorgulayan bir çalışma” dedi.