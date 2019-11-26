26.11.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Viyana Operası ilk kez bir kadına emanet
Bugüne dek süper star oyunculara, prömiyerlere, performanslara uzanan ve görkemli temsillere ev sahipliği yapan Viyana Operası, ilk kez bir kadın tarafından uyarlanan piyese ev sahipliği yapacak.
Olga Neuwirth’ün Virginia Woolf’un “Orlando”sundan uyarladığı temsil, kimlikler ve trans kimlik konularına eğiliyor. Operanın 150 yıllık tarihinde bir ilk olarak nitelendirilen bu durum ile ilgili olarak 51 yaşındaki Neuwirth, “Bu uyarlama aslında cinsel kimlikler üzerine genel algıyı sorgulayan bir çalışma” dedi.