Winterreise Süreyya Operası'nda

Franz Schubert’in en önemli şarkı dizilerinden Winterreise (Kış Yolculuğu), bariton Kevork Tavityan ve piyanist Can Okan tarafından sunuluyor.

Alman Şair Wilhelm Müller’in kaleme aldığı 24 şiir üzerine, Avusturyalı Besteci Franz Peter Schubert’in şan ve piyano için bestelediği şarkı dizisi olan “Winterreise” Alman klasik müziğindeki şan metodu ve tekniği üzerinde büyük etkiler bırakmıştır.

Winterreise’de Schubert için piyanist ile eseri seslendirecek solist aynı öneme sahiptir . Şarkıların ise aşık bir şairin sesinden dramatik bir akışı vardır.

4 – 6 Aralık 2019 Saat: 20.00 Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde



