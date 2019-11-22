22.11.2019 - 14:25 |
Winterreise Süreyya Operası'nda
İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin Winterreise konseri, 4 ve 6 Aralık 2019 tarihlerinde Süreyya Opera Sahnesi’nde.
Franz Schubert’in en önemli şarkı dizilerinden Winterreise (Kış Yolculuğu), bariton Kevork Tavityan ve piyanist Can Okan tarafından sunuluyor.
Alman Şair Wilhelm Müller’in kaleme aldığı 24 şiir üzerine, Avusturyalı Besteci Franz Peter Schubert’in şan ve piyano için bestelediği şarkı dizisi olan “Winterreise” Alman klasik müziğindeki şan metodu ve tekniği üzerinde büyük etkiler bırakmıştır.
Winterreise’de Schubert için piyanist ile eseri seslendirecek solist aynı öneme sahiptir . Şarkıların ise aşık bir şairin sesinden dramatik bir akışı vardır.
4 – 6 Aralık 2019 Saat: 20.00 Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde
DİYARBAKIR ERGANİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİTTİK - VLOGTürkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Lenovo Diyarbakır Ergani İlköğretim Okulu için hazırladıkları projeye Milliyet Teknoloji Editörümüz Batuhan Dönertaş'ı davet etti. Hayata geçirilen proje kapsamında Diyarbakırlı çocuklar, son teknolojik ekipmanlara kavuşarak, birbirinden farklı alanlarda bilim ve teknolojik yeniliklere ayak uydurdular.