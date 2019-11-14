Yahudi Kültürü Avrupa Günü 24 Kasım'da

Katılımcıların Türk Yahudi toplumunun kültür ve mirasına yolculuk etmesini sağlayacak olan etkinlikte; konserler, belgeseller, çeşitli sunumlar, kitap tanıtımları, sergiler ve Türk Yahudi mutfağından lezzetlerle ziyaretçiler dopdolu bir gün geçirecek.

Yahudi Kültürü Avrupa Günü; yazar Aaron Nommaz’ın, ‘Vicdanları Sorgulatan Hikaye: Struma’ kitabı hakkında söyleşisi ve Süzet Herman, Şeli Gaon ve Silvyo Ovadya’nın ‘Judeo-Espanyol Lisanı ve Türkçe’den Etkileşimi’ adlı sunumuyla başlayacak.

Gün içinde izleyiciler Yako Taragano ve Sefarad İlahileri Korosu’ndan ‘Türk Sefarad Sinagog İlahileri’ni dinleme fırsatı bulacaklar. Bir diğer konser de Karen Gerson Şarhon ile İzzet Bana’dan ‘Sandığın Dibinden Sefarad Tangolar’.







YAHUDİ GELENEKLERİYLE TEMSİLİ DÜĞÜN

Yahudi Kültürü Avrupa Günü kapsamında, Neve Şalom Sinagogu’nda tüm gelenekleriyle canlandırılan temsili bir düğün töreni de gerçekleştirilecek.

‘Holokost Neden Herkese Öğretilmelidir?’ başlıklı sunumunda konunun uzmanı Süzet Sidi Holokost’un neden sadece bir Yahudi tarihi meselesi değil de, bir insanlık meselesi olduğuna değinecek.

‘Gelin Tanış Olalım’ adlı etkinlik tüm gün katılımcılarını bekliyor olacak. ‘Gelin Tanış Olalım’da Türk Yahudilerini yakından tanımak isteyen misafirlerimiz onlarla birebir sohbet etme imkânı bulacak.

Etkinlik kapsamında fotoğrafçı Alberto Modiano’nun ‘Zaman ve Mekan içinde Musevilik’ ve Eti Koen’in ‘Kumaşla Tasvir: Hikayelerimiz’ sergileri ziyaret edilebilecek.

BEYAZPERDEDE FARKLI BİR PENCERE

Sinemaseverler için Seyfi İşman’dan ‘Sinemada Yahudi Mizahı’ katılımcılara farklı bir pencere açacak. Konuşmacı ve eğitmen Alper Almelek ise ‘Azim + Hayal Gücü=? ‘ sunumu ile davetlileri ağırlayacak.

Yusuf Altıntaş, ‘Bir Yahudi ile Yüz Yüze’ başlıklı söyleşisinde Yahudilikle ilgili merak edilen soruları cevaplandıracak. İzzet Erş ise ‘Kutsal Kitap Okumalarında Anlayış Farklılıkları’ kitabında irdelediği anlayış farklılıklarına değinecek ve kitabını imzalayacak. Gün boyunca gösterime açık olacak olan ‘İzmir Düğünleri’ belgesel filmi de müzede, Yahudi kültürüne bir nevi ışık tutacak.

Tüm bunların yanı sıra Nüket Franko ve Lina Eskenazi ile ‘İspanya’dan İzmir’e Yemek Serüveni’ ve Gilda Kohen’in ‘Sefarad Mutfağında Lezzet Yolculuğuna Tanık Olalım’ sunumları da programda yer alacak. Öğle yemeğinde ‘Sefarad Mutfağından Seçkiler’ gelenlere tadı damakta kalacak leziz bir deneyim sunacak.

Etkinlik gününde gençlerin liderliğinde, 5-12 yaş çocuklara yönelik çevre bilincini arttırmak amacıyla sanatsal aktiviteler de yapılacaktır.

Etkinliklere katılmak için www.muze500.com adresine giriş yaparak form doldurulması gerekmektedir.