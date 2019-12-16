Yapı Kredi bomontiada'da klasik seri başlıyor

Yapı Kredi bomontiada’nın klasik müzik temalı yeni konser serisi “Salı Klasikleri”, 24 Aralık Salı günü başlıyor. “Semplice Quartet”in, Rembrandt’ın ünlü yağlıboya tablosundan esinlenen Claudius Civilis’in Komploları temalı konseri Yapı Kredi bomontiada 4.Kat’ta gerçekleştirilecek.

2009 yılından bu yana başarılı konser performansları ile uzun soluklu ve farklı bir topluluk olduğunu kanıtlayan “Semplice Quartet”, 2010 yılında Amerika'ya giderek Apple Hill Chamber Music Center'ın verdiği bursla "Young Artist" programı kapsamında, Lenny Matcznyski ile çalıştı ve konserler verdi. 2016 yılında Andante dergisinin Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde "Yılın Oda Müziği Grubu" ödülüne layık görülen Semplice Quartet, İstanbul Müzik Festivali ve Fransa'da Aix-en-Provence Festivali'nde konser verme şansı da buldu. Her biri Türkiye'nin seçkin orkestralarının üyesi olmalarının yanı sıra, oda müziği kariyerlerini de özveriyle sürdürmekte olan Semplice Quartet üyeleri halen Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi Oda Müziği Bölüm Başkanı Prof. Johannes Meissl’ın öğrencileri olarak eğitimlerini sürdürmektedir.