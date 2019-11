Yapı Kredi Kültür Sanat'ta bu hafta

“Edebiyatta Eve Dönüş: Kelimeler, Hikâyeler, Bölge” / Söyleşi

YKY okurlarının Bir Zamanlar, Bir Ülkede... Masalların Kısa Tarihi kitabıyla tanıdığı Marina Warner, Loca’nın konuğu oluyor. British Council tarafından “Kültürde Kadın Gücü” programı kapsamında İstanbul’a davet edilen Warner, 18 Kasım Pazartesi günü

saat: 18:30’da “Edebiyatta Eve Dönüş: Kelimeler, Hikâyeler, Bölge” başlıklı bir konuşma yapacak. Sanat, mit, sembol ve masal konularında araştırma ve incelemeleri bulunan Warner’e konuşmasında, kitabının çevirmeni Güven Turan eşlik edecek.

Çağdaş Türk Sanatı ve Paris Tecrübeleri / Söyleşi

Paris ve Parisli sanatçılar hakkında kitaplar yazmış olan Hıfzı Topuz ve Necmi Sönmez ile o dönemin sanatçılarının eserlerinden kapsamlı bir koleksiyon oluşturan Ünal Göğüş, yazar, küratör Necmi Sönmez’in YKY’den çıkan Paris Tecrübeleri École de Paris - Çağdaş Türk Sanatı: 1945-1965 adlı kitap vesilesiyle bir araya gelecekler. II. Dünya Savaşı sonrasında bu kentte oluşan hareketli kültürel ortamı, sanatçıların nasıl yaşadıkları sorusu etrafında ele alacaklar. 19 Kasım Salı günü saat: 18:30’da yapılacak olan şöyleşi Loca’da.

Ultrasonik Dalgaların Su Arıtımında Kullanımı / Konferans

Musluktan akan suyu neden içilemediğini hiç düşündünüz mü? Nedeni, arıtma işlemlerinden geçmesine rağmen tam olarak temizlenemeyen organik atıklar. Suda çözünmüş halde bulunan ve yoğun olarak ilaç, kozmetik ve çeşitli plastik atıklardan kaynaklanan bu zararlı maddeler, su organizmalarını zehirlediği gibi insan sağlığı üzerinde de ciddi bir tehdit yaratmaktadır. Yapı Kredi Kültür Sanat’ın ev sahipliğinde düzenlenen Bilim Akademisi Konferansları’nda bu ay, ses üstü dalgalarla (ultrason/ultrases) sudaki bu zararlı bileşiklerin temizlenmesini sağlayan Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilsun İnce konuk oluyor. İnce, etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış olan 200-1000 kHz aralığındaki ultrases dalgalarının su arıtımı ve nanoteknoloji alanındaki kullanımlarını anlatacak.

Etkinlik 20 Kasım 2019 Çarşamba günü saat: 18:30’da Loca’da.

Oda’nın Konukları/Nursel Duruel / İmza+Söyleşi

Oda’nın Konukları söyleşi dizisi, 21 Kasım Perşembe günü saat: 18:30’da Nursel Duruel’i ağırlıyor. Geyikler, Annem ve Almanya ve Yazılı Kaya adlı öykü kitapları YKY’den çıkan Duruel, okurlarıyla edebiyat, öykü ve hayat üzerine sohbet edecek, kitaplarını imzalayacak.

SO Duo ve Dostlar / Konser

Loca, 23 Kasım Cumartesi günü saat: 20:00’da Sumru Ağıryürüyen ve Orçun Baştürk’ten oluşan SO Duo’yu sahnesinde ağırlıyor. SO Duo, iki müzisyenin gelenekselden avangarda farklı türlerdeki deneyim ve ilgilerini, söz ve müziklerini ağırlıklı olarak kendi yazdıkları şarkılarda buluşturdukları bir proje. İkili bu konserde, dostları Elif Canfezâ Gündüz, Onur Başkurt, Şevket Akıncı ve Mehmet Tekirdağ ile birlikte, bestelerin yanı sıra doğaçlamalara dayalı sürprizli bir deneyim vaat ediyor.