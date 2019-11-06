Yel değirmenlerine karşı bir şövalye

Don Kişot ve yardımcısı Sancho Panza’nın maceradan maceraya koştuğu ve başrollerini Ozan Güven ile Günay Karacaoğlu’nun paylaştığı, yan rollerde ise Nazlı Tosunoğlu, Ömür Arpacı, Serhan Ernak, Nur Erkul, Dilşad Bozyiğit, Diren Polatoğlu, Enis Aybar, İbrahim Aladağ, Tuğba Eskicioğlu ve Kamran Velicanov’un yer aldığı şarkılı, maskeli, kılık değiştirmeli, düellolu ve elbette ve yel değirmenli hikayesi ile seyirci karşısına çıktı.

Oyun ile ilgili olarak klasik Don Kişot hikayesindeki yardımcı Sancho Panza karakterinin bir kadın oyuncu tarafından yorumlandığı oyun izleyiciden tam not almayı başarırken, Don Kişot karakterini canlandıran Ozan Güven’in 14 yıl sonra tiyatro sahnesine dönmesine sebep olan performansı izleyiciden uzun süre alkış aldı.

Oyun öncesi Ozan Güven; “ Bu Festival çok anlamlı. Anadolu Üniversitesi’ni Uluslararası bir tiyatro festivali yaptığı için kutluyorum. Ayrıca festivalin anlamı da çok önemli. Oyunculuk eğitimine yeni bir boyut kazandırdı. Yeni metodların öğrenilmesini sağlayan bu festivalin önümüzdeki yıllarda devam edeceğini düşünüyorum ve destekliyorum” dedi.

Günay Karacaoğlu festivalin önemini getirirken, yakın bir zamanda öğrencilerle söyleşi yapmak üzere Eskişehir’e tekrar geleceklerini belirtti.

Biletler 17 saniyede tükendi!

Eskişehirli tiyatroseverlerin büyük bir ilgi göstererek Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi gişesinden ücretsiz olarak temin ettikleri davetiyeleri, festivalin 20. gününde yine 17.saniyede gibi bir süre içerisinde tükendi.

Fotoğraflar: M. Aytek Köroğlu