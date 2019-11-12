You ikinci sezonuyla geri dÃ¶nÃ¼yor

Yeni sezonda Joe, Candace'ten kaÃ§mak ve kendine yeni bir hayat kurmak iÃ§in kendi cehennemi Los Angeles'a yerleÅŸiyor. Cinayetle sonuÃ§lanan ÅŸiddetli bir iliÅŸkiden yeni Ã§Ä±kan Joe, yeniden birine aÅŸÄ±k olmayÄ± istemese de, yeni ÅŸehrinde Love (Victoria Pedretti) adÄ±nda olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir kadÄ±na kendini kaptÄ±rÄ±r. Tarih kendini tekerrÃ¼r edecek mi? Yoksa bu sefer gerÃ§ek aÅŸkÄ± yakalayacak mÄ±? Joe, bunu Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in her ÅŸeyi gÃ¶ze alacak kadar deli.

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Dizinin ikinci sezon kadrosunda; Penn Badgley (Joe Goldberg), Victoria Pedretti (Love Quinn), Amber Childers (Candace Stone), James Scully (Forty Quinn), Carmela Zumbado (Delilah Alves), Jenna Ortega (Ellie Alves), ve Chris Dâ€™Elia (Henderson) yer alÄ±yor. Sera Gambla ve Greg Berlanti tarafÄ±ndan hayata geÃ§irilen dizi, Caroline Kepnesâ€™in kitabÄ±ndan ilham alÄ±narak kaleme alÄ±ndÄ±. Dizinin yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Berlanti Productions, Man Sewing Dinosaur, Alloy Entertainment ve Warner Horizon Scripted Television Ã¼stlenirken, yÃ¼rÃ¼tÃ¼cÃ¼ yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Berlanti, Gamble, Sarah Schechter, Leslie Morgenstein, Gina Girolamo ve Marcos Siega yer alÄ±yor.

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10 BÃ¶lÃ¼mden oluÅŸan Youâ€™nun ikinci sezonu, 26 AralÄ±kâ€™ta tÃ¼m dÃ¼nyayla aynÄ± anda sadece Netflixâ€™te.