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21.12.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Yükseklerden bir sergi

PİLOT, 27 Aralık-1 Şubat arasında, Serra Tansel’in İstanbul’daki ilk kişisel sergisi “HIGHER”a ev sahipliği yapıyor.

Yükseklerden bir sergi

 Tansel, “HIGHER” sergisinde, İstanbul’da 1980’lerden sonra hızla yükselen ve küresel emlak pazarında da yer edinen özel güvenlikli sitelere odaklanıyor. Bekçiler, kameralar, duvarlar ve tellerle örülen bu yerleşim alanları, hapishaneleri ve askeri üsleri akla getirirken, Tansel’in konu edindiği gayrımenkuller, toplumda büyük kırılmalara yol açıyor. Deprem yasasından faydalanarak, rant paylaşımı, ekonomik eşitsizlikler ve etnik temizlik gibi sarsıntılı zeminlerde yükselen sitelerin etraflarındaki duvarlar, sınıflar arası çizgileri maddileştiriyor ve ‘öteki’ni daha da yabancı ve tekinsiz hale getiriyor. Bu sitelerin, hatta uzantılarındaki emlakçı ve ev dekorasyon mağazalarının modern-lüks-değerli algısı yaratan Batı dillerinde isimlendirilmesi ise, toplumu kendi kültür ve diline yabancılaştırıyor. 

Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
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