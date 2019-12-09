Zorlu PSM'de yılbaşı konseri

İtalyan müziğini ve pop müziği dünyada en çok takdir edilen ses aralıklarından birini kullanarak bir araya getirerek uluslararası bir üne kavuşan vokal dörtlüsü “The Four Italian Tenors”, 200 yıla yaklaşan tarihi ile dünyanın en köklü sanat kurumlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile yılbaşına özel unutulmaz bir konsere imza atmaya hazırlanıyor.

İlk defa Türkiye seyircisi ile buluşmaya hazırlanan “The Four Italian Tenors” & Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konseri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Genel Müzik Direktörü Prof. Rengim Gökmen yönetiminde gerçekleşecek.

Yeni yıla özel hazırladıkları repertuvarlarıyla, yılın ilk günlerini keyifle karşılamak isteyen herkes için unutulmazlar arasına girmeyi başaracak bu konser için bilet satışları 6 Aralık günü www.passo.com.tr üzerinden başlayacak.

Gösteri gün ve saatleri:

3 Ocak 2020 Cuma

Etkinlik: 21.00

Kapı açılış: 20.30