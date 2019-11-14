7. Vites programında bu haftanın konuğu Ümit Erdim!

Ümit Erdim araba merakını ve ralli tutkusunu anlatırken, ralli yapmaya başladığında anne ve babasının endişelerini anlatıyor, daha sonra annesini rally aracına bindirdiğini ve çok keyif aldığını artık daha zorlu parkurlara gelmeyi kendisinin istediğini anlatıyor, ayrıca annesiyle ralli aracındaki heyecanlı anları 7. Vites'te ekranlara geliyor. Ümit Erdim programda kız babası olmak üzerine kaygılarını da anlatıyor. Her hafta otomobil dünyasından son haberler, test sürüşleri ve son model araçların tanıtımlarıyla 7. Vites pazar günleri 16.15'te CnnTürk'te.