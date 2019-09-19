BMW i7 özellikleri! BMW i7 nasıl olacak?

BMW tarafındaki elektrikli araç seçeneğini arttırmak isteyen yeni CEO, buna göre çalışmaları yapıyor. Yapılan açıklamalara göre, tanıtılması beklenen EV 7 serisi çok güçlü bir şekilde gelecek. Daha önce hiç kullanılmadığı kadar büyük ve güçlü bir akü ile geleceği söylenen yeni seri BMW i7'nin iki farklı modeli olacak. Bu modeller, BMW i7 adı altında standart ve i7S olacak.

BMW i7 ve i7S teknik özellikleri

Açıklamalara göre BMW i7S, 670 meygir gücüne ve 120 kW'lık bataryaya sahip olacak. Küçük kardeşi diyebileceğimiz standart model i7 ise 550 beygir gücü ve 100 kW'lık batarya ile piyasaya sürülecek.

Yeni BMW i7 serisinde birden fazla elektrikli motor kullanılacak. Bu sayede de 4 çeker bir araç olma özelliği taşıyacak. Şarj süresinin satışlara önemli etki yapmasından ötürü de, BMW yeni bir hızlı şarj teknolojisi üzerinde çalıştığını paylaştı.