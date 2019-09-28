Hibrit otomobil nedir? Hibrit nedir?
Teknolojinin ilerlemesiyle otomobillerde farklı bir gelişim göstermeye başladı ve benzinli, dizel, elektrikli ve hibrit gibi birbirinden farklı pek çok seçenek ortaya çıktı. Hibrit otomobil nedir? Hibrit araçlar nasıl çalışır? Hibrit teknolojisi nedir? İşte Hibrit otomobillerle ilgili bilmeniz gerekenler!
Hibrit otomobil nedir? Hibrit araçlar nasıl çalışır? Hibrit teknolojisi nedir? İşte Hibrit otomobillerle ilgili bilmeniz gerekenler!
Hibrit araçların temelinde, daha düşük benzin kullanarak daha uzun yol gidebilmektir. Yani elektrikli bir motor desteği ile birlikte, daha düşük benzin kullanarak, aynı yolu ya da daha fazlasını gitmemizi sağlayan bir teknolojidir.
Bunun sağlanması için, trafik varken ya da düşük hızlarda elektrikli motorun kullanılması gerekiyor. Yüksek hızlara geçildiği zamanda ise yine benzinle çalışan motor devreye girmeye başlıyor. Yani aslında gereksiz benzin harcanmasını engelleyen bir teknoloji. Otomobillerde dur-karlk yapıldığı zaman benzin kullanımı daha da yüksek oluyor. Elektrikli motora geçildiğinde, benzin harcanmamış oluyor ve bu da hem çevresel hem de maddi anlamda olumlu bir durum olarak geri dönüş sağlıyor.
Elektrikli motorun çalışması için gereken enerji ise benzinle çalışan motorun kullanıldığı zamanlarda ya da frenleme sırasında akülere şarj ediliyor. Bu sayede hibrit otomobillerin, elektriğe bağlanarak şarj edilmesi gibi bir zorunluluğu da yoktur.
Hibrit arabaların avantajları
Düşük yakıt tüketimine karşın, yüksek performans verirler
Performans kaybı yaşatmayan vites geçişi
Elektrik ihtiyacını kendisi ürettiği için, şarj etmeye gerek yok
Trafikte harcanan yakıtı minimuma indiriyor
Motor sesi ve gürültüsü az
Zararlı gaz salınımı çok düşük
Hibrit arabaların dezavantajları
Diğer arabalara göre maliyeti yüksek
Hız tutkunlarının beklentilerini tam olarak karşılayamıyorlar