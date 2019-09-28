Hibrit otomobil nedir? Hibrit nedir?

Hibrit otomobil nedir? Hibrit araçlar nasıl çalışır? Hibrit teknolojisi nedir? İşte Hibrit otomobillerle ilgili bilmeniz gerekenler!

Hibrit araçların temelinde, daha düşük benzin kullanarak daha uzun yol gidebilmektir. Yani elektrikli bir motor desteği ile birlikte, daha düşük benzin kullanarak, aynı yolu ya da daha fazlasını gitmemizi sağlayan bir teknolojidir.

Bunun sağlanması için, trafik varken ya da düşük hızlarda elektrikli motorun kullanılması gerekiyor. Yüksek hızlara geçildiği zamanda ise yine benzinle çalışan motor devreye girmeye başlıyor. Yani aslında gereksiz benzin harcanmasını engelleyen bir teknoloji. Otomobillerde dur-karlk yapıldığı zaman benzin kullanımı daha da yüksek oluyor. Elektrikli motora geçildiğinde, benzin harcanmamış oluyor ve bu da hem çevresel hem de maddi anlamda olumlu bir durum olarak geri dönüş sağlıyor.

Elektrikli motorun çalışması için gereken enerji ise benzinle çalışan motorun kullanıldığı zamanlarda ya da frenleme sırasında akülere şarj ediliyor. Bu sayede hibrit otomobillerin, elektriğe bağlanarak şarj edilmesi gibi bir zorunluluğu da yoktur.

Hibrit arabaların avantajları

Düşük yakıt tüketimine karşın, yüksek performans verirler

Performans kaybı yaşatmayan vites geçişi

Elektrik ihtiyacını kendisi ürettiği için, şarj etmeye gerek yok

Trafikte harcanan yakıtı minimuma indiriyor

Motor sesi ve gürültüsü az

Zararlı gaz salınımı çok düşük

Hibrit arabaların dezavantajları

Diğer arabalara göre maliyeti yüksek

Hız tutkunlarının beklentilerini tam olarak karşılayamıyorlar